Véget is ért az idény az NFL egyik legjobb elkapójának

Keresztszalagszakadás miatt az egész szezonban nem lép már pályára Odell Beckham Jr-t a tengerentúli profi amerikaifutball-ligában (NFL) szereplő Cleveland Browns játékosa.

A 27 éves játékos bal térde vasárnap a Cincinnati Bengals elleni csoportrangadó első passzjátékánál sérült meg, amikor az irányító Baker Mayfield eladott labdáját próbálta meg visszaszerezni.

Odell Beckham's knee injury. His left foot being pointed inward might have saved him here from a bad injury, but we'll see. ACL tears swell up quite fast and exam is fairly reliable, so I'd say its a good sign he's at least questionable pic.twitter.com/DMP1Uu2ByP

— Brian Sutterer, MD (@b_sutterer) October 25, 2020