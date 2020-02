Clijsters hét év kihagyás után nagyszerű játékkal tért vissza

A korábbi világelső Kim Clijsters hétéves kihagyás után hétfőn vereséggel tért vissza: a 2,643 millió összdíjazású dubaji keménypályás tenisztorna nyitónapján két játszmában maradt alul Garbine Muguruzával szemben.

A belga játékos rögtön az első adogató játékát elvesztette, majd spanyol riválisa még egyszer brékelt, így utóbbi alig több mint fél óra leforgása alatt szettelőnybe került. A folytatásban sokkal nagyobb erőbedobásra késztette Clijsters a világranglistát korábban szintén vezető ellenfelét, aki hiába vezetett már 3:0-ra, a 36 éves Clijsters egyenlített.

A játszma rövidítésben dőlt el, Muguruza pedig a második meccslabdáját kihasználva lezárta a 99 perces összecsapást.

A mérkőzést követően a teniszszakíró Carole Bouchard, illetve az egykori páros világelső amerikai Rennae Stubbs is méltatta a játékát.

It’s KimTastic! If this is how @Clijsterskim plays for her first match back, goodness gracious watch out. She still has the game like wow. Only question has to be about her body handling it. Gosh it’s nice to see her back playing like this!

— Carole Bouchard 💜💛 (@carole_bouchard) February 17, 2020