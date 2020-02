Bolt is elcsodálkozott volna az indiai csodafutón

Nem akármilyen megtiszteltetés ért egy dél-indiai építőmunkást: miután új rekordot ért el egy bivalyversenyen, a helyi lapok a nyolcszoros olimpiai és 11-szeres világbajnok sprinterhez, Usain Bolthoz hasonlították.

#SrinivasGowda from Miyar Moodabidre runs 100m in 9.55 seconds to break #UsainBolt record of 9.58 seconds in Aikala #Kambala . He has run 142.4m in 13.62 seconds in Kambala race. #HumFitToIndiaFit pic.twitter.com/bRKFQx1jxt

A kambala elnevezésű viadal távja 142 méter volt, ezt kellett a versenyzőnek egy rizsföldön, két bivaly nyomában teljesíteni. A 28 éves Srinivas Gowda azt állította, 13.42 másodperc alatt ért célba, közben pedig 100-on 9.55-öt futott, ami elég jó eredmény, hiszen Bolt 9.58-cal tartja a hivatalos világcsúcsot.

He is Srinivasa Gowda (28) from Moodabidri in Dakshina Kannada district. Ran 142.5 meters in just 13.62 seconds at a “Kambala” or Buffalo race in a slushy paddy field. 100 meters in JUST 9.55 seconds! @usainbolt took 9.58 seconds to cover 100 meters. #Karnataka pic.twitter.com/DQqzDsnwIP

