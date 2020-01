Djokovic kíméletlen volt a sérült Federerrel

Novak Djokovic három szettben győzött Roger Federer ellen és ezzel bejutott az Australian Open döntőjébe.

26-23-ra vezetett Djokovic a két sztár párharcában az 50. meccs előtt, amelynek az volt a nagy kérdése, a negyeddöntőben sérülten játszó Federer hogy teljesít majd az elődöntőig nála sokkal simábban eljutó rivális ellen.

Hektikusan kezdődött a meccs, Federer egy egészen pazar fonákegyenessel elvette Djokovic adogatását, ezzel 2:0-ra meglépett, de a szerb egyből visszabrékelt. A negyedik játékban Federer ismét két bréklabdához jutott, és az egyiket kihasználva megint nagyon kedvező helyzetbe került.

5:3-nál a játszmáért adogatott, de Djokovic megrázta magát, nullára vette el az adogatását, és végül a rövidítés döntött, amelyben a szerb nem ismert kegyelmet, mindössze egy pontot engedélyezett Federernek.

A hússzoros Grand Slam-győztes svájcinak ezzel jelentősen csökkentek az esélyei, mert azt sejteni lehetett, hogy kettőjük közül Djokovic van jobb fizikai állapotban.

A második játszmában 5:4-ig mindenki hozta a saját adogatójátékát, aztán Djokovic brék- és szettlabdához juttott, Federer egy rövidítéssel próbált pontot csinálni, de a szerb befutotta, és zseniálisan elütött mellette, aztán jöhetett a diadalittas üvöltés, hiszen már 2-0-ra vezetett.

A harmadik játszma hatodik játékában Federer 40:15-re állt, mégis brékelni tudott Djokovic, aki ezt az előnyt megtartotta a játszma végéig, így készülhet a döntőre, amelyben Dominic Thiem vagy Alexander Zverev lesz az ellenfele.

🇷🇸 U-N-S-T-O-P-P-A-B-L-E 🇷🇸@DjokerNole def. Roger Federer for the 27th time 7-6(1) 6-4 6-3 to earn the chance to play for his 8️⃣th #AusOpen title 🏆#AO2020 pic.twitter.com/Hy7lu8AIHo

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 30, 2020