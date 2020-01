Nadalnak nehéz napja volt: előbb egy biztonsági őr, majd a bíró is megzavarta

Meglepetésre hiába remekelt a világelső Rafael Nadal az Australian Open negyeddöntőjében, mégis búcsúzni kényszerült Dominic Thiemmel szemben a szerdai játéknapon.

A spanyol játékost már a meccs előtt megzavarta egy túlbuzgó biztonsági őr, aki vagy nem ismerte föl a teniszsztárt, vagy csak nagyon lelkiismeretes próbált lenni, mivel nem engedte át Nadalt az egyik ajtón.

Diligent security official at #AusOpen stops world No. 1 Rafa Nadal to see his accreditationpic.twitter.com/JMNaO5C8Rw

— DAILY SABAH (@DailySabah) January 29, 2020