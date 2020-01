Nagy László: A negatív dolgokat redukálni kell és elfelejteni

Nagy László szerint a magyar férfi kézilabda-válogatottnak továbbra is a saját játékára kell figyelnie, noha az Európa-bajnoki középdöntőben a következő ellenfele a testközelből ismert játékosokból álló szlovén együttes lesz.

A kézikapitány a norvégok elleni vereség után: Ezek is mi vagyunk

A magyarok két győzelemmel és egy döntetlennel zárták a csoportkört, és a maximális két ponttal jutottak a malmői középdöntőbe, amelynek első fordulójában, pénteken 36-29-re kikaptak a legutóbbi két világbajnokságon egyaránt ezüstérmes norvégoktól.

Nagy László szombaton úgy fogalmazott, a játékosok eleinte türelmetlenebbek voltak, jobban tisztelték az ellenfelet, mint kellett volna, és balszerencséjük is volt támadásban és védekezésben egyaránt. A norvég válogatott nagyon gyorsan kihasználta, gólokra váltotta a lehetőségeit, és már a mérkőzés elején magabiztos előnyre tett szert.

„Csak a huszadik perc környékén kezdtünk úgy kézilabdázni, ahogyan az előző mérkőzéseken. A szünetben megbeszéltük, hogy akaratban, fegyelmezettségben nem lehet jobb nálunk az ellenfél. Amit a második félidőben láttunk, az már maximálisan ezt tükrözte” – nyilatkozta az MTI-nek a magyar szövetség alelnöke, aki a szakmai stábnak is tagja.

Hozzátette, a győztes és a vesztes meccsek után sem tapasztaltak szélsőséges reakciókat a játékosok részéről. A boldogság, a jó hangulat az arcukra volt írva, de mindenki tisztességesen végezte a dolgát, és a norvégok elleni mérkőzés után sem volt senki lelombozódva.

Egy világversenyen nem szabad azon rágódni, ami volt. A pozitív dolgokból kell továbbra is erőt meríteni, a negatívokat redukálni és elfelejteni

– mondta Nagy László.

Jól jött a pihenés

Hornyák Péter úgy fogalmazott, cseppet sem szomorkodtak a vereség miatt, hiszen ennek egyszer be kellett következnie.

„Az elején nagyon nem sikerült semmi, mintha nem úgy mentünk volna bele a meccsbe, mint eddig. Nagyon sok gólt kaptunk, most nem állt össze a védekezés, a második félidőben viszont tisztességesen helytálltunk, nincs miért szégyenkeznünk” – magyarázta a Tatabánya jobbszélsője.

A tornán hét gólnál járó Hornyák rávilágított, hogy a szakmai stáb pénteken próbálta pihentetni azokat, akik eddig többet játszottak.

Egy nap alatt nem lehet mindent kipihenni, de én is jobban vagyok, mint akkor, amikor végigjátszottam a meccset

– mondta. A szélsők szerepéről úgy vélekedett, eddig nem volt sok helyzetük, de azokat egészen hatékonyan értékesítették.

Fontos meccs jön a szlovénokkal

Vasárnap 16.15-től igazán pikáns mérkőzéssel folytatja szereplését a magyar válogatott az Európa-bajnokság középdöntőjének malmői csoportjában. Az ellenfél az a Szlovénia lesz, amelynek keretéből hatan a magyar bajnokságban játszanak: a jobbszélső Mario Sostaric, az irányító Dean Bombac és a balátlövő Nik Henigman a Szegedet, a beálló Blaz Blagotinsek, a jobbszélső Gasper Marguc és a balátlövő Borut Mackovsek pedig a Veszprémet erősíti, ráadásul utóbbi nyáron Szegedre igazol.

A szlovénok kispadján az a Ljubomir Vranjes ül, akivel az előző Európa-bajnokságon három vereség után a csoportkörben kiesett a magyar válogatott, majd néhány hónappal később éppen a svéd szakember vezetésével a szlovénokat elbúcsúztatva jutott ki a világbajnokságra. Vranjest 2018 őszén előbb Veszprémből, majd néhány nappal később a magyar válogatott kispadjáról is elküldték. A szlovén csapatot december közepe óta irányítja, de a jelek szerint remek munkát végez, hiszen együttese mind a négy meccsét megnyerte eddig.

„Nagyon fontos meccs vár ránk Szlovénia ellen. Az ismeretség kölcsönös, és lehet mindkét csapat számára előny és hátrány is. Továbbra is önmagunkra, a saját játékunkra kell figyelnünk, ha azt továbbra is stabilizálni tudjuk, pariban lehetünk velük” – fogalmazott Nagy László.

A korábbi világklasszis jobbátlövő szerint a játék minden elemében nagyon jó teljesítményt nyújtanak a jó játékosokból álló szlovénok, akik gyorsak és határozottak. Nagy szerint középen Dean Bombac nagyon jól mozgatja a csapatot és irányítja a támadásokat, védekezésben pedig nagyon masszív hatos faluk van, kimondottan jó kapusteljesítménnyel.

Mikler és Bánhidi a kulcsember

A szlovén játékosok közül Borut Mackovsek kijelentette, számára is különleges lesz a mérkőzés, egyrészt mert Magyarországon játszik, másrészt a világbajnoki selejtező elvesztése miatt.

„Hiányzik tőlük Lékai Máté és Bodó Richárd, és több olyan játékosuk van, akiknek ez az első világversenyük. Ők fiatalok és tapasztalatlanok, de a csoportkörben láthattuk, hogy ez nem jelent semmit, mert nagyon jól játszottak” – magyarázta a balátlövő.

Mackovsek leszögezte, a szlovénok is jó formában vannak, a torna eddigi szakaszában nagyon jól védekeztek és kimondottan gyors kézilabdát játszottak.

Szerinte a magyarok egyik kulcsembere a kapus Mikler Roland, aki Oroszország és Dánia ellen is bravúrosan védett, a másik pedig a magas és erőteljes beálló, Bánhidi Bence.

Kiemelt fotó: MKSZ/Kovács Anikó