Norvégiában nem értik, hogyan verték ki a dán kéziseket a magyarok

A kézikapitány a norvégok elleni vereség után: Ezek is mi vagyunk

Az első félidőben már tíz is volt a különbség, végül a magyar férfi kézilabda-válogatott 36-29-es vereséget szenvedett a világbajnoki ezüstérmes Norvégiától az olimpiai kvalifikációs Európa-bajnokság középdöntőjének első fordulójában. A győztes csapat több játékosa és a norvég lapok nem értik, ez a magyar csapat hogyan üthette el Dániát a továbbjutástól és nyerhette meg csoportját veretlenül.

A borzalmas kezdés után nem volt esélye a kéziválogatottnak a norvégok ellen A legutóbbi két vébén döntőt játszó norvégok más szintet képviseltek. 18 percig nem volt védése a kapusainknak, de legalább a második félidőt megnyertük.

A mérkőzés második félidejében a magyarok feljöttek még mínusz négyre, de a nagy akaratba több hiba is becsúszott. Magnus Abelvik Röd meg is sérült egy Bánhidi Bencével történt ütközés során (a magyar beállós piros lapot kapott az eset után), a jobbátlövő az Aftenpostennek úgy nyilatkozott, a kispadon hosszú ideig ápolni kellett, mert a karját ért ütés miatt két ujja is teljesen elzsibbadt.

Szerencséjére, hogy nem a lövő karját érte a trauma, így a vasárnapi, Svédország-mérkőzésen játszhat.

A jobbszélső Kristian Björnsen is dühöngött, mert egy akció során a levegőben Szita Zoltán megragadta a lábát.

Teljesen felesleges szabálytalanság volt, meg is sérülhettem volna. Ilyet nem szabad tenni egy beugró játékossal. Megkérdeztem tőle, mit csinál. Azt mondta, elvesztette a fejét, és szerencsésnek érezte, hogy nem kapott piros lapot

– mondta Björnsen.

Az Aftenposten a tudósításban azt írta, egyszerűen nehéz elhinni, hogy ez a két csapat megnyerte saját csoportját.

Azok a szurkolók, akik Malmőbe utaztak, hogy kézilabdát nézzenek, vakarhatták a fejüket, és azon gondolkodhattak, miként sikerült ennek a magyar csapatnak kivernie a világbajnok dánokat

– írta lap, amely szerint hosszú ideig úgy tűnt, hogy az ellenfél védekezés nélkül próbál játszani.

A Nettavisennek a korábbi kiváló balátlövő, a 159-szeres válogatott Kristian Kjelling azt mondta, osztálykülönbség volt a két csapat között.

Christian Berge szövetségi kapitány azt mondta, egyszer azért kért időt, mert hallotta, hogy játékosai zúgolódnak a kemény magyar védekezés miatt, és inkább megnyugtatta őket.

„A kézilabda nehéz játék. Tudtuk, hogy a magyar válogatott fizikálisan erős, és harcolni fog a végsőkig. De tökéletesen megoldottuk a feladatot, sok helyet teremtettünk támadásban, én pedig körbefutottam őket. Szórakoztató volt a sikeres taktika” – idézte Sander Sagosent a Tv2.no.

Kiemelt fotó: MKSZ/Kovács Anikó