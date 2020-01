Fucsovics bő egy óra alatt bedarálta ellenfelét

Fucsovics Márton bejutott a legjobb nyolc közé az 1,465 millió dollár (433 millió forint) összdíjazású dohai tenisztornán. A világranglistán 70. magyar játékos a szerdai nyolcaddöntőben a török Cem Ilkellel csapott össze, aki a rangsor 279. helyezettjeként szabadkártyával szerepelt a főtáblán, és még csak pályafutása 26. ATP-főtáblás meccsére készült.

A két játékos eddig egyszer találkozott, 2016-ban az olaszországi Todiban rendezett salakpályás challenger-versenyen Fucsovics nyert szetthátrányból fordítva.

