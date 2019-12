Tyson Fury öccse egy perc alatt verte agyon az ellenfelét

Tommy Fury harmadik profi mérkőzését is megnyerte: a félnehézsúlyú angol ökölvívó mindössze 62 másodperc alatt intézte el Przemyslaw Biniendát. A lengyel gyakorlatilag semmilyen ellenállást nem tanúsított, kétszer is padlóra került, mielőtt a mérkőzésvezető beszüntette a bántóan egyoldalú meccset.

Nincs mindenki elájulva Tyson Fury öccsének eddigi karrierjétől, ugyanis egyelőre nem nagyon derült ki, milyen ökölvívó. Lássuk, milyen ellenfelei voltak eddig:

Tommy Fury ráadásul a rövidke karrierjében is tartott már egy szünetet, szerepelt ugyanis a Love Island nevű valóságshow-ban. Ez a mostani volt a visszatérése, legalábbis az angol sajtó így számolt be róla.

I’m sorry but was this a proper serious fight @tommytntfury. Man didn’t even throw one punch. Imagine training for months to do this pic.twitter.com/bWA3iWnrzA

