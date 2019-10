New Yorkban, a legendás Madison Square Gardenben rendezik majd a UFC 224-et, amelynek fő mérkőzését Jorge Masvidal vívja Nate Diazzal. A ketrecharc világa alig várja már a meccset, így nem csoda, ha a két főszereplő is folyamatosan felbukkan a médiában.

Masvidal például a BT Sports vendége volt, ám talán csak kevesen tudnák felidézni, mit mondott. Az interjú egy pontján ugyanis megropogtatta a térdeit, a twitterezők pedig ezt nem tudták hova tenni, többen is megosztották a videót és hüledeztek, hogy erre képtelenek.

Jorge Masvidal, what have you just done?! 🤯

Turn your sound up and watch @GamebredFighter crack his knees like you crack your knuckles 🤣 #UFC244 pic.twitter.com/QJAjpgZq2u

— UFC on BT Sport (@btsportufc) October 30, 2019