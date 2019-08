Százmilliós szerződést kötött játékosával a Golden State Warriors

Szerződést hosszabbított egyik kulcsjátékosával a Golden State Warriors: Draymond Green az új kontraktusával négy év alatt százmillió dollárt fog keresni, írja az ESPN.

With free agency looming next summer, three-time All-Star Draymond Green has agreed to a four-year, $100M maximum contract extension with Golden State, agent Rich Paul of Klutch Sports tells ESPN.

