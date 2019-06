Andy Ruiz Jr.: Elkapom majd a Bronz Bombázót is, csak előbb lerendezem újra Joshuát

Mexikó első mexikói nehézsúlyú ökölvívó világbajnoka a „Jimmy Kindel live” showban jelezte, az önbizalmával nincs hiány.

Anthony Joshua promótere szerint még idén újra összecsaphat egymással a brit nehézsúlyú ökölvívó, valamint szombati legyőzője, az amerikai Andy Ruiz Jr.

A pocakos mexikói kiütötte a verhetetlennek hitt Anthony Joshuát Ruiz négyszer padlóztatta a nehézsúly királyát, minden idők talán legnagyobb meglepetést okozva nyert.

Eddie Hearn Twitter-oldalán írt arról, hogy közel állnak a szerződés megkötéséhez, és a visszavágóra még ebben az évben sor kerül.

„Novemberben vagy decemberben csapnak majd össze, hamarosan a helyszín is meglesz” – fogalmazott Hearn. Ugyanakkor a vasárnap hajnali meglepetés-győztes Ruiz és menedzsmentje egyelőre nem erősítette meg a visszavágóról szóló híreket, sőt: az új nehézsúlyú világbajnok a „Jimmy Kindel live” showban kijelentette, a Joshua meccs előtt kötött szerződés záradékában szerepel a kötelező visszavágó, de immár ők a diktálják a feltételeket.

A csapatom tárgyal a dologról, számomra az a legfontosabb, hogy egészséges maradjak és készen álljak. Egy hónapot most pihenek, a családommal leszek, utána térek majd vissza az edzőterembe

– fogalmazott Ruiz, aki szerint részéről Európában, az Egyesült Államokban, vagy akár Mexikóban is sor kerülhet az összecsapásra.

Anthony biztos elővigyázatosabb lesz, ha újra találkozunk, de én is változtatni fogok. Tudom, mik a gyenge pontjai, nekem pedig gyorsabb kezem van és jól bírom az ütéseket

– jelentette ki magabiztosan Ruiz, aki hozzátette azt is, elkapja majd a The Bronze Bomber néven ismert, Deontay Wildert (41-0-1), a WBC regnáló világbajnokát is egy címegyesítő meccsen, de előbb megveri újra Joshuát.

A szombat éjszakai összecsapáson a 29 éves, kissé túlsúlyos kihívó meglepetésre legyőzte az esélyesebb, addig veretlen Joshuát New Yorkban, így utóbbi elveszítette négy profi világszervezet – a Boksz Világszövetség (WBA), a Nemzetközi Bokszföderáció (IBF), a Boksz Világszervezet (WBO) és a Nemzetközi Bokszszervezet (IBO) – világbajnoki címét.

Ruiz 34 összecsapást követően 33 győzelemmel áll, amelyből 22-t kiütéssel vagy technikai kiütéssel ért el. Egyetlen vereségét 2016 decemberében az új-zélandi Joseph Parker elleni WBO-címmeccsen szenvedte el.

Joshua – aki először lépett szorítóba az Egyesült Államokban – eddig a találkozóig veretlen volt a profik között, a brit mérlege 23 mérkőzésből 22 győzelemre (21 K.O/T.K.O.) és egy vereségre módosult.