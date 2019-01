Lecsalózta Tom Bradyt, kirúgták

Már csak párat kell aludni, és jön az NFL nagydöntője, a Super Bowl, amit magyar idő szerint hétfőn 0:30-tól rendeznek. A Los Angeles Rams és a New England Patriots feszül majd egymásnak, a napokban pedig majdnem minden erről szól Amerikában.

A játékosok számos eseményen vesznek részt, sorra teszik az ígéreteket a szurkolóknak és a sajtóna. Az egyik ilyen rendezvényen Tom Brady, a Pats irányítója eléggé belelkesült és azt szajkózta, hogy még mindig itt vannak, azaz hiába írták le annyiszor a New Englandet, azért csak eljutottak most is a döntőbe. Az erről készült videót mindenki kiemelt hírként hozta le, így a pittsburgh-i KDKA tévécsatorna is.

Ám amikor Bradyt mutatták, akkor az a felirat jelent meg a neve alatt, hogy közismert csaló.

A csatorna nem találta viccesnek a dolgot és ki is rúgták az embert, aki elkövette a kiírást. Döntésüket azzal indokolták a Sports Illustratednek, hogy bár ez a fajta véleménynyilvánítás szembemegy azokkal az elvekkel, amiket ők, mint szigorúan a hírközlésre szakosodott hírtévé képviselnek, így meg kellett hozniuk ezt a döntést.

A most 41 éves Tom Bradyt még a 2016-os szezon első négy mérkőzéséről tiltották el a híres Deflategate miatt. Ezen a 2015-ös mérkőzésen a Patriots a Coltsot verte nagyon simán a rájátszásban, ám kiderült, hogy a New England labdái sokkal laposabbak voltak a megengedettnél, ami az adott időjárási körülmények között megkönnyítette a csapat dolgát. Bradyt és a csapatot azzal vádolták, hgy tudatosan történt mindez, már akkor el akarták tiltani, ám végül játszhatott a szezon további részében, a Pats bajnok lett, az irányító pedig a Super Bowl legértékesebb játékosa.

Bradyt aztán utólag csak elmeszelték, a Patset egymillió dollárra büntették, és bukott két draftcetlit is a franchise.