Félelmetes, hogy bármikor elfelejthetjük azt, amihez a legjobban értünk

Hogyan lehetséges az, hogy egy profi sportoló hirtelen képtelen végrehajtani azt a mozdulatot, amit egész életében gyakorolt? Máig nem tudni, miért alakul ki a yips, ez a furcsa mentális zavar, amit kezelni sem lehet.

Rejtély, hogy mi történt Markelle Fultz-cal. A most 20 éves kosárlabdázót még 2017-ben, az első helyen választotta ki a Philadelphia 76ers, akkora potenciált láttak benne, hogy még feljebb is cseréltek a drafton, nehogy más elvigye előlük az irányítót.

Nem volt előzmény nélküli az 1/1-es választás, Fultz-ban már középiskolás korában látták, hogy egy napon sztárjátékos lehet az NBA-ben, a washingtoni állami bajnokságban az év legjobbjának választották 2016-ban. Ezután a Washington Egyetemre került, amely ugyan nem szerepelt túl jól a bajnokságban, de a játékos ponterős teljesítménye mellett vezéregyéniségét is megvillantotta, az elemzők elég szép jövőt jósoltak neki.

A sokévnyi szenvedés után egyre biztatóbb képet mutató Philadelphia tökéletes hely lehetett volna ahhoz, hogy berobbanjon a ligába, ám nem elég, hogy változtatni kezdtek a dobómozdulatán, egy vállsérülés miatt az első négy, nem túl erős NBA-meccse után kiült sérülés miatt, márciusig nem is játszott. Azóta pedig azt találgatja mindenki, mi történhetett vele, árnyéka önmagának, nem meri eldobni az üres helyzeteket, nemrég pedig rémes büntetőivel került a hírekbe.

Bár a vállsérülés és a dobómozdulat megváltoztatása épp elég, hogy valaki elveszítse az önbizalmát, egy philadelphiai edző hónapokkal ezelőtt azt mondta, valami más állhat a háttérben. A yips.

Hogy mi?

A yips, amely elsősorban felnőtt, profi sportolóknál jelentkezik. Az unalomig ismételt finom motorikus mozgásokra van hatással és elsősorban olyan sportágakban jelentkezik, ahol precíz, jól időzített mozdulatkora van szükség, mint például tenisz, golf, krikett, baseball, darts vagy a kosárlabda.

A dartsban külön elnevezése van, dartitisnek hívják és a legismertebb eset az idén áprilisban elhunyt Eric Bristowé. Az ötszörös világbajnok 1986-ban, egy stockholmi versenyen érezte először, hogy már nem tudja úgy eldobni a nyilakat, ahogy korábban. Az addig olajozottan működő dobómozdulata lelassult, lett benne egy kínosan hosszú törés.

Bár később még vissza tudta küzdeni magát a világelsőségig, igazából soha többet nem tudott olyan szinten játszani, mint a dartisisét megelőzően.

Íme, egy szemléltető videó Bristow dobásának megváltozásáról, csak két év telt el a kettő között:

Superman és a kriptonit

A baseballosok, ha lehet, kerülik a témát, tabunak számít az MLB-n belül. Semmitől nem félnek annyira ebben a sportban, mint attól, ha a játékosok egyszer csak képtelenek lesznek pontosan dobni a labdát. Matt Garzánál a yips azt eredményezte, hogy egyszerűen nem tudta eltalálni az egyes bázist. A pálya bármelyik pontjára képes volt erősen, pontosan dobni, oda valamiért nem. Mint például itt:

A teniszezők közül Jelena Gyementyjevánál jelentkeztek a tünetek, nála külön érdekes volt, hogy szakaszosan következett be: egyszer csak elfelejtett szerválni. Az orosz, akit sokan az egyik legjobb olyan női teniszezőnek tartanak, aki sosem nyert Grand Slamet, 2009-ben az elődöntőig jutott az Australian Openen, egy szoros első szett után a másodikban sokszor már képtelen volt a pályára ütni az adogatását. Tom Perrotta a Tenniswolrdnek tudósított a mérkőzésről, azt írta: fájdalmas volt nézni, ahogy Gyementyjeva a második szerváihoz készült, el is fordította sokszor a tekintetét inkább.

A legijesztőbb a yipsben, hogy nem tudni, mi váltja ki, ezáltal kezelni sem lehet.

„Persze az embernek vannak sejtései, de mit kezdesz vele? Ez csak egy információ, hasznosítani viszont nem tudod. Nincs a világon olyan módszer, amivel kezelni lehetne. Ahhoz hasonló, mint amikor Superman a kriptonit közelébe kerül” – mondta az mlb.com-nak dr. Richard Crowley, aki több tanulmányt is írt a témában.

Van kiút, csak rögös

A yips kezelésére tehát nincs recept. Csak kevés az a szerencsés, aki együtt tud élni vele és tud változtatni a játékán, mint ahogy például Bristow is tette.

A golfozó Bernhard Langernek is egy verseny kellős közepén esett szét a puttolása (amikor már a lyukba gurítják a labdát), utána rengeteg különböző fogást próbált ki, mire megtalálta azt, amivel ismét eredményes tudott lenni. De a félelem az ismeretlentől nem múlt el, még 2008-ban nyilatkozta, hogy nem tudja, mit hoz számára a jövő, meddig fenntartható ez az állapot. Langer most, 61 évesen is a profik között golfozik, idén két tornát is nyert a PGA Touron.

Jó példa Hayden Hurst is, aki baseballozott, elvitte az MLB-ben szereplő Pittsburgh Pirates, aztán három évig küzdött a yipsszel, majd felhagyott a sportággal. Amerikaifocizni kezdett, a 2018-as drafton pedig elsőkörösként választották ki a tight endet, a Baltimore Ravensben játszik.

A yips egy valós, váratlanul jelentkező probléma, de mint a mentális dolgokról általában, úgy erről sem beszél senki szívesen. Nehéz megemészteni, ha valami addig jól, természetesen ment, utána miért nem akar összejönni. Az élsportolók esetében pláne, akik mindig a tökéletességre törekszenek és egy-egy rosszabb teljesítmény miatt amúgy is képesek önmagukat hibáztatni.

Hogy Fultz esetében is a yips okozza-e a problémát, nem tudni. Sokáig csak öltöző folyosói pletyka volt mindez az NBA-ben, amikor pedig nagyobb nyilvánosságot kapott a teória, akkor maga a játékos próbálta cáfolni.

Mindenki tudja, hogy sérült voltam tavaly, nem tudtam így elvégezni azt a munkát, amire szükségem lett volna. Az egész nyaram arról szólt, hogy újra magabiztos legyen a dobómozdulatom és elégedett vagyok az elvégzett munkával

– mondta még a szezon előtt a Players’ Tribune-nek.

A számai javultak is, a játéka azonban nem igazán. Most már azért több dobást vállal, hatékonyabb is kicsivel (igaz, inkább a gyűrű közeléből próbálkozik), de még mindig van, hogy üres helyzeteket passzol tovább. A megtört mozdulatú büntetőzését pedig tényleg rossz volt nézni.

Markelle Fultz még fiatal, szóval hiába indul nehezen a felnőtt karrierje, rengeteg ideje van még javulni, változtatni. Más kérdés, hogy meddig lesz türelmes vele a Philadelphia, vagy akár az NBA, mert Amerikában amilyen mindennaposak a csodák, olyan könnyen lehet a süllyesztőbe is kerülni.

Nyitókép: Adam Glanzman / GETTY IMAGES NORTH AMERICA