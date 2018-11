Bebiztosította továbbjutását a Győri ETO a BL-ben

A címvédő Győri Audi ETO KC hétfőn házigazdaként három góllal legyőzte a német bajnok Thüringer HC csapatát a női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének negyedik fordulójában.

Ezzel a magyar csapat matematikailag is bebiztosította továbbjutását a középdöntőbe.

A hazaiak az első öt percben kiválóan játszottak, utána azonban visszaesett a koncentrációjuk, így tíz percet követően kétgólos előnyre tett szert a Győr. Kiss Éva remek védései ellenére a 19. percben a cseh Iveta Luzumova üres kapus gólja a vendégek egyenlítését jelentette, majd az ETO vezetőedzője, Danyi Gábor időkérése ellenére hamarosan a vezetést is átvették a németek. Az első félidő utolsó tíz perce ismét győri fölényt hozott, és a norvég Kari Skaar Brattset, valamint a dán Anne Mette Hansen góljainak köszönhetően a szünetben néggyel vezetett a címvédő, 19-15-re.

Fordulás után a hazai játékosok kétszer is hétméterest rontottak és mivel számos más helyzetet is kihagytak, elveszett az előny. A győriek szerencséje az volt, hogy mindkét csapat rengeteg labdát szórt el, nem csak a hazaiak, így aztán az utolsó negyedóra is egyenlő állásról indult (25-25). A hajrában Görbicz Anita, a norvég Veronica Kristiansen, majd pár perccel később Nycke Groot is üres kapus gólt lőtt, a csereként pályára lépő francia Amandine Leynaud pedig több bravúros védést is bemutatott, így a Győr végül három góllal legyőzte ellenfelét.

A győriek szombaton a szlovén Krim Mercator Ljubljana otthonában folytatják szereplésüket a BL csoportkörében, a Ferencváros pedig vasárnap a román CSM Bucuresti együttesét fogadja Érden.

Végeredmény – Női kézilabda Bajnokok Ligája, 4. forduló, C csoport: Győri Audi ETO KC-Thüringer HC (német) 31-28 (19-15) A csoport állása: 1. Győri Audi ETO 8 pont

2. Krim Mercator Ljubljana (szlovén) 5

3. Podravka Koprivnica (horvát) 3

4. Thüringer HC 0

Nyitókép: gyorietokc.hu