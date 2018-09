Két mezszámot is visszavonultatott a Veszprém

A Telekom Veszprém hivatalos honlapján közölte, hogy két korábbi játékosának is visszavonultatja a mezét. Gulyás István a hetes, Zsigmond György pedig a tizennégyes mezben alkotott maradandót a klubban.

Nobody will ever wear number 7 and 14 in Veszprém.

Our Club retires the jersey of two Veszprém legends. Read more on the link below.#WeAreVeszprem #HandballCity #Legends https://t.co/lGSVqdzcIc pic.twitter.com/rBZbVj7er3

— VeszprémHandballTeam (@mkbveszpremkc) 2018. szeptember 11.