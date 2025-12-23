katasztrófavédelemlakástűzotthonotthon 2025
Otthon

Lakástűzhöz riasztották a tűzoltókat Székesfehérváron, de kiderült, hogy egészen másról van szó

24.hu
2025. 12. 23. 12:14

Székesfehérváron riasztották nemrégiben „tűzesethez” a tűzoltókat: a bejelentő arról számolt be, hogy egy tízemeletes ház egyik lakásában lángokat lát –, ám később kiderült, hogy a televízión egy olyan csatorna adása futott, amelyen nonstop kandallótűz látható, közölte Facebook-oldalán a Katasztrófavédelem.

A bejelentőben fel sem merült, hogy nem valódi tűzeset szemtanúja, és miután ő maga is a konyhában szorgoskodott, alkalma sem volt utánajárni, mi is történik. Habár ezúttal feleslegesnek bizonyult a riasztás, talán néha jobb a túlzott óvatosság, az ünnepek alatt általában több tűzeset miatt kell a tűzoltóknak beavatkozniuk

– írták.

Azt javasolták, hogy amennyiben tudjuk, ellenőrizzük, valóban szükség van-e a tűzoltókra. Álljunk meg egy pillanatra, és ellenőrizzük:

  • látsz-e füstöt?
  • Érzel-e égésszagot?
  • Hallasz füstjelzőt?

A karácsonyi időszakban számos őrizetlenül hagyott gyertya, sütő vagy elektromos dekoráció okoz tüzet.

Ha lángokat látsz, füstöt észlelsz, vagy ha csak tűzre gyanakodsz, a 112-es segélyhívó tárcsázása az egyetlen jó döntés! Jöhet az ünnepi hangulat, a biztonság meg maradjon!

– zárták a bejegyzést.

