Öt intő jel, hogy a gázkazán veszélyes üzemmódba kapcsolt

A földgáz korunk egyik legkényelmesebb energiahordozója: láthatatlanul teszi a dolgát, meleget ad és ételt főz. Éppen ez a „láthatatlanság” adhat ugyanakkor hamis biztonságérzetet. Évente több tucatszor riasztják a tűzoltókat szén-monoxid-mérgezés vagy gázszivárgás gyanúja miatt, pedig a tragédiák többsége elkerülhető lenne, ha megtanulnánk a gázkészülékek „nyelvén”.

De nem kell gázszerelőnek lennünk ahhoz, hogy felismerjük a veszélyt. A sonline.hu gyűjtött össze öt egyszerű napi rutint, amivel megvédhetjük a bajtól családunkat.

Mindenekelőtt fontos, hogy a lángból sok minden látszik. Ha gáztűzhelyet vagy nyílt égésterű kazánt használunk, nézzünk rá a lángra. A tökéletes égés színe a kék. Ha a láng sárgás, narancssárgás vagy imbolygó, az a vészjelzés. Ilyenkor a gáz nem kap elég oxigént, vagy az égőfej szennyezett, ami jelentősen növeli a szén-monoxid képződésének kockázatát.

A cikk második pontja, hogy bár a modern, jól szigetelő műanyag ablakok energetikailag remek döntések, de gázbiztonsági szempontból kockázatosak lehetnek. A kéményes cirkók és konvektorok a szoba levegőjét használják. Ezért soha ne ragasszuk le a szellőzőnyílásokat, még ha „húz is a hideg”.

Fontos továbbá, hogy egy jól működő kazánnak egyenletes alapzaja van. Ha azonban induláskor durranó, csattanó hangot hallunk, az azt jelenti, hogy a gáz felgyülemlik a begyulladás előtt – ez balesetveszélyes, és tönkreteszi a hőcserélőt.

Kiemelik még, hogy a kazán környéke nem raktár. A portól eldugulhat az égőfej, ami sárga lánghoz vezet. Még veszélyesebb, ha a kazán mellett tároljuk a tisztítószereket, klórt vagy oldószereket. Ezek párolgása korróziót okoz a belső alkatrészeken, jelentősen rövidítve a készülék élettartamát. Tartsunk legalább 50-60 cm-es szabad távolságot a készülék körül.

Végül, de nem utolsósorban tisztázzunk egy életmentő különbséget: a földgáz és a szén-monoxid nem ugyanaz. A földgáz eredetileg szagtalan, de a szolgáltatók jellegzetes, kénes „záptojásszaggal” teszik felismerhetővé. Ha ezt érezzük, a recept egyszerű: ablaknyitás, főcsap elzárása, és irány a szabad levegő!

A katasztrófavédelem mindemellett rendszeresen hangsúlyozza: a szén-monoxid-érzékelő beszerzése életeket menthet.