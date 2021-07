Albérletpiac: hamarosan indulhat a roham az egyetemvárosokban

Idén július 22-ére esik a felsőoktatási intézmények felvételi ponthatárainak kihirdetése, a FELVI.hu adatai alapján idén több mint százezer leendő hallgató várja tűkön ülve a nagy napot. A hagyományos nyári szezonális lassulás után ilyenkor indul meg a roham a legjobb bérleti lehetőségekért, ám a pandémia miatt azonban még mindig sok a bizonytalanság. Az ingatlanpiac vegyes képet mutat, valahol már élénkül a kereslet, míg másutt még a kivárás jellemző.

Az ingatlanpiac és a bérbeadók mindig nagy várakozással tekintenek a felsőoktatási ponthatárok kihirdetésére, az idei évben ez különösen igaz, mert a tavalyi nagy zuhanás után idén a lassan emelkedő tendencia ellenére még mindig érződik a járvány hatása a bérleti díjakon. A fokozatos nyitás ugyanakkor bizalomra ad okot, és amennyiben a távoktatást ismét felváltja az intézmények látogathatósága, az valószínűleg a piacon is érzékeltetni fogja hatását. Azoknak a szülőknek, akik – azon túl, hogy gyermekük lakhatását biztosítanák az egyetemi tanulmányok alatt – ingatlanbefektetésben is gondolkodnak, a lakásbérlés helyett továbbra is kiváló megoldás lehet egy egyetemhez közeli lakás megvásárlása

– mondta Valkó Dávid, az OTP Ingatlanpont vezető elemzője.

Hagyományosan a főváros VIII., IX. és XI. kerületei – az ELTE, BME, Semmelweis Egyetem, illetve a Budapesti Corvinus Egyetem campusainak környéke – a legnépszerűbbek az egyetemisták körében. A tavalyi évben, a NAV – még nem teljes körű – adatait feldolgozó OTP Lakóingatlan Értéktérképben közzétett számok alapján, a korábbi évekhez képest jóval mérsékeltebb, de egyértelmű, 2-8 százalék közötti volt az ingatlanár emelkedés ezekben a kerületekben. 2020-ban a VIII. kerületben 626 ezer, a IX. kerületben 694 ezer, a XI. kerületben pedig 773 ezer forint volt az átlagos négyzetméterár, fontos azonban megemlíteni, hogy a VIII. kerület frekventáltabb részein, mint például a Palotanegyedben, vagy a Corvin negyed közelében az átlagnál jóval magasabb árakra bukkanhattak az érdeklődők.

Az egyetemi kerületek albérletpiacán számottevő élénkülés még nem észlelhető az idei évben, kivétel a XI. kerület, ahol az egyetemek környékén a lakás-adásvételek száma az utóbbi pár hónapban jelentősen megugrott. Ezzel együtt pedig felértékelődtek a kerület lakásai is, amely az árakban is megmutatkozik. Az újszerű lakások akár pár nap alatt is elkelnek az egyetemi kerületekben. Változó tendenciát tapasztalhatunk a lakóingatlanok méretében is: korábban akár egy egyszobás lakásba is szívesen költözött két egyetemista, akár főbérlő-albérlői viszonyban, a távoktatás elterjedésével most inkább a 1,5-2 szobás ingatlanok iránt nagyobb a kereslet, ahol két helyiségben elszeparálva hallgathatják előadásaikat az egyetemisták