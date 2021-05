Csak 22 négyzetméteres a miniház, de már ma beköltöznénk

George Clooney téged is meghívhat az olasz villájába

180 fokos fordulatot vett a svéd származású Ida Johansson élete, miután megnézett egy minimalizmusról szóló dokumentumfilmet. Ekkor döbbent rá, hogy egyszerűbb, természetközeli életre vágyik ahelyett, hogy egy zsúfolt város valamely apartmanjában töltse élete hátralévő napjait. Nem sokat teketóriázott, szinte azonnal elkezdte építeni egyik barátjával saját miniházát, írja a Treehugger.

A lap beszámolója szerint a projekt még a vártnál is korábban befejeződött, mert idő közben felvette a kapcsolatot a Norske Mikrohus norvég építészeti vállalattal. Négy hónap múlva már kész is lett az új ingatlan, amit a barátja farmján helyezett el Norvégia déli részén. Ezt nevezi már otthonának, ahol van egy társa is: Teo, a macska.

A miniház atmoszférája egészen magával ragadó, mint az az alábbi videós összeállításból is látszik.

A mindössze 22 négyzetméteres otthon színpalettáját a szürke és a fehér uralja, ezeket törik meg néhol a természetes anyagok. Ez pedig így együtt tökéletes skandináv összhangot teremt.

A nappali eléggé tágas a teljes térhez viszonyítva. A sok ablak biztosítja a megfelelő mennyiségű fényt a lakásban. A vendégágynak is használható kihúzhatós kanapé a fal mellett található, és rengeteg tárolót rejtettek el a bútorok alatt és mellett, ahol erre lehetőség nyílt.

A konyha is olyannyira barátságos, hogy még annak is élmény lenne benne főzni, aki egyébként nem is szeret.

Innen vezet fel egy lépcső a hálófülkébe, ahol az ágyon kívül mindössze egy kis polc van, ezen tartja Johansson a receptkönyveit.

A nő ma már több mint egy éve él itt, és nagyon boldogan telnek a napjai. Reméli, azzal, hogy bemutatta otthonát, másokat is inspirál arra, vágjanak bele, ha egy új életre vágynak.