Így locsoljuk a gyepet, hogy ne égjen ki a kánikulában

A héten megérkezett az igazi nyár, és ezzel együtt az embert-, és füvet próbáló kánikula is. A nagy melegben számos olyan hibát követhetünk el a kertápolás terén, ami sárga, kiszáradt, foltos pázsithoz vezethet. A STIHL szakértői hasznos tippeket adnak, hogyan ápoljuk a gyepünket, hogy üdén, zölden és egészségesen vészelje át a forróságot.

A locsolás a legfontosabb

Azzal mindenki tisztában van, hogy nagy melegben a növényeknek bőséges vízbevitelre van szükségük. Ám azt már kevesen tudják megállapítani, hogy mennyi az az ideális mennyiség, amit még a fű elbír, és ami jót tesz neki.

A szakértők szerint a leggyakoribb hiba, amit öntözés során elkövethetünk, hogy nem adunk elég vizet a pázsitunknak. Sokan ugyan minden nap locsolnak, akár naponta többször is, ám nem kizárólag a gyakoriságon van a hangsúly.

Ha a hőmérséklet 30-35 ℃ fok között van, akkor elég heti négy alkalommal locsolni, a pázsit vízigénye ilyenkor 6-8 mm négyzetméterenként. Azonban ha a hőmérséklet még feljebb szökik, azaz 35 ℃ fok fölé emelkedik, akkor már szükséges naponta akár többször is öntözni, 8 mm feletti vízmennyiséget négyzetméterenként.

Fontos tudni, hogy 1 milliméternyi vízmagasság 1 liter víznek felel meg. Bármilyen módszerrel is locsolunk, azt érdemes a kora reggeli órákra időzíteni, amikor még nem éget annyira a nap, és a hőmérséklet is hűvösebb, mert ilyenkor kevesebb a párolgási veszteség.

A legtöbben ott rontják el az egész évben gondosan ápolt gyepszőnyegüket, hogy nem gondoskodnak helyettesítésről, ha elmennek nyaralni. Ezt is érdemes betervezni, ha hosszabb útra indulunk nyáron, és nincs automata locsolórendszerünk

– teszi hozzá a STIHL szakértője.

Elengedhetetlen a fűnyírás

Még a legnagyobb kánikulában -amikor legszívesebben az árnyékban ülnénk és egy jéghideg limonádét kortyolgatnánk- is gondoskodnunk kell a fűnyírásról. A nagy melegben kéthetente, vagy akár hetente is lenyírhatjuk a füvet, ha mellette alaposan öntözzük. Azonban nem mindegy, hogy mikor és hogyan nyírjuk, mert nem csak pozitív hatásai lehetnek.

A fű a zöldállományában tartalékolja a vizet, valamint a tápanyagszükségletének legnagyobb részét is. Ezért ennek elvesztése drámai lehet, a nagyarányú veszteség pedig a gyepszőnyeg pusztulását is jelentheti. Fontos szem előtt tartani, hogy károsodás nélkül kb. az egyharmad része távolítható el, ezért a nyári melegben, amikor a gyep regeneráló képessége egyébként is csökken, érdemes feljebb emelni a vágási magasságot.

Így a föld beárnyékolása miatt kedvezőbb talaj közeli mikroklíma alakul ki, ami ellenállóbbá teszi a pázsitot a környezeti hatásokkal szemben. Azonban figyelni kell arra is, hogy a fűszálak ne legyenek olyan hosszúak, hogy sűrűn takarják egymást, mert ez a kedvezőtlen levegőzés miatt zöld utat enged a gombásodásnak, vagy egyéb kártevőknek. A szakértők szerint a 7-8 cm-es tarlómagasság lehet az ideális.

Ha a fű magassága egy hosszabb távollét, vagy utazás miatt megugrik, jobb, ha nem egy vágással nyírjuk megfelelő méretűre, hanem betartva az egyharmad szabályt, inkább több alkalom alatt tesszük rendbe a gyepünket

– tanácsolta a STIHL szakértője, aki hozzátette, hogy a tervezett fűnyírás előtt 24 órával hanyagoljuk a locsolást, illetve, hogy a fűnyíró kése mindig legyen éles, mielőtt nekiállunk a munkának, hogy ne tépje a gyepet.