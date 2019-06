Ki kössön biztosítást, az albérlő vagy a lakás tulajdonosa?

Életük során az emberek jelentős része lesz szereplője a lakásbérleti piacnak: vagy bérlőként, vagy a másik oldalon állva, lakástulajdonosként. Az elmúlt néhány évben töretlenül drágultak a lakásbérletek, és minden jel arra mutat, hogy a folyamatnak nincs vége. Akár tanulmányok, akár munkalehetőség, akár más élethelyzet miatt, sokan döntenek úgy, hogy kivesznek egy lakást, házat. Érthető, hogy a lakást, mint sokak számára a legértékesebb vagyontárgyat mindenki szeretné biztonságban tudni.

De kinek a dolga biztosítást kötni a lakásra: a tulajdonosnak vagy a bérlőnek?

Tévhit, hogy a bérlő nem köthet lakásbiztosítást. Igazából mindkét fél köthet, hiszen érdekükben áll az ingatlan megóvása. A gyakorlatban persze az a jellemzőbb, hogy a tulajdonos köt biztosítást az ingatlanra, a lakó pedig a saját ingóságaira, vagyontárgyaira. Előfordulhat azonban olyan eset is, hogy a bérlő köt az ingatlanra is biztosítást, mert a tulajdonos nem rendelkezik ilyennel. Ez megállapodás kérdése, amelyet a bérleti szerződésben is érdemes rögzíteni, mert egy esetleges kár esetén a biztosító szolgáltatásához a tulajdoni viszonyok tisztázásán túl erre is szükség lehet.

Ha a tulajdonos nem hajlandó saját maga biztosítást kötni a kiadott ingatlanra, de ahhoz ragaszkodik, hogy az épületet ért károkat is a bérlő állja, akkor a bérlőnek érdekében áll biztosítást kötni az ingatlanra. Senki nem örül ugyanis annak, ha például egy csőtörés esetén az ő pénztárcájából kell kifizetnie a helyreállítás, illetve az alsó szomszédnak okozott kár költségét.

Otthonunk kárai: mi minden sérülhet, ha megtörténik a baj? Amikor biztosítást kötünk otthonunk védelme érdekében, fontos előre tisztázni, hogy pontosan mit szeretnénk megóvni. Más biztosítási igényekkel kell

A felelősség a lényeg

Ahogyan a bérleti szerződésben rendelkeznek a felek arról, hogy a közüzemi mérőórák kinek a nevén legyenek, a rezsit milyen módon téríti meg a bérlő a lakás kiadójának, milyen berendezési tárgyakkal adja át a tulajdonos az ingatlant, kell-e például egy polc falra történő felfúrásához a tulajdonos engedélye, úgy érdemes a szerződésben tisztázni azt is, hogy van-e biztosítás az otthonra. Mire és kinek a vagyontárgyaira terjed ki, milyen esetekre vonatkozik, és ki fizeti a díjat.

Társasházban lévő lakás esetén általában a társasház is rendelkezik biztosítással, ezért erre is kérdezzünk rá a tulajdonosnál a bérleti szerződés megkötésekor. Érdemes lehet biztosítást kötni, mert a vagyontárgyaink biztonságán túl, a biztosítás megléte is hozzájárulhat a tulajdonos és a bérlő közötti jó viszony megtartásához is.