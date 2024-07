Mókásan reagált a KitKat a fél világot lebénító informatikai hibára

2024. július 19. úgy fog bevonulni a történelembe, mint a nap, amikor egyetlen szoftverfrissítés órákra megbénította a fél világot. A CrowdStrike szoftvercég által az egyik kibervédelmi programjához kiadott frissítés rengeteg Windows operációs rendszert futtató számítógépnél és szervernél okozott kikerülhetetlen kék halált (Blue Screens of Death, avagy BSOD), ami világszerte informatikai leállást okozott reptereken, légitársaságoknál, korházakban, bankokban és egyéb intézményekben, de boltokban is, ahol egyszerűen nem volt hajlandó üzemelni a kassza.

A 24.hu külön cikkben foglalkozott a CrowdStrike eset hátterével és tanulságaival, és bár valóban komoly és elgondolkodtató esetről van szó, akadtak olyanok, akik könnyedén, humorral reagáltak a milliók életét megkeserítő szoftveres problémára.

Ezt tette a népszerű édesség, a KitKat hivatalos X (lánykori nevén Twitter) csatornája mögött álló csapat is, akik július 19-én, kora délután, mikor már kezdett kezelhetővé válni a káosz, a márkához abszolút méltó közösségi média poszttal álltak elő.

Time to have a break… KitKat® anyone? 🍫 pic.twitter.com/oQLcXIuKQz — KITKAT (@KITKAT) July 19, 2024

Úgy látszik a számítógéped éppen tart egy kis szünetet, neked is ezt kellene tenned!

– olvasható a piros hátterű képen, és a szöveg nemcsak a KitKat szlogenjét (Have a break, have a KitKat) idézi meg nagyon ügyesen, de egy jókora smiley is került mellé, utalva a BSOD képernyőre, aminél pontosan ennek az ellenkezője, egy hatalmas szomorú smiley jelzi, hogy gond van a Windows operációs rendszerrel.