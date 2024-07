Kétszer is félbeszakadt az időmérő, Norrisé a pole a Magyar Nagydíjon

Lando Norris szerezte meg az első rajtkockát a Forma-1 Magyar Nagydíján, mellőle a csapattársa, Oscar Piastri indulhat. Max Verstappené a harmadik hely a rajtrácson. Az időmérő kétszer is félbeszakadt: Sergio Pérez balesetekor, majd miután Cunoda Juki autója nagyot repült és összetört.

A szombati időmérő előtt nem sokkal érkezett egy kis eső a Hungaroringre, majd ugyan a Q1 előtt elállt, később is volt, hogy csepegett, majd felerősödött a zuhé. Logan Sargeant volt az első, aki hibázott és kicsúszott a pályáról, valamint a falat is eltalálta, de ő még folytatni tudta, sőt tovább is jutott.

A borzalmas formában versenyző Pérez már kevésbé volt szerencsés, túl merész volt és ráhajtott a vizes rázókőre, a Red Bull megcsúszott, bele a falba, és összetört az autó. 11 percre félbeszakadt az időmérő, és ugyan erősödött az eső, többen is slick gumikon tértek vissza a pályára. A meglepetések folytatódtak,

kiesett a Brit Nagydíjon pole-pozíciót szerző George Russell (csak egy gyors körre elég üzemanyag volt az autójában, így nem tudott javítani), és Daniel Ricciardo végzet az élen a Q1-ben.

A második szakasz érdekessége az volt, hogy komoly dugó alakult ki a bokszutcában az etap második felére. Norris aztán ismét elkezdte diktálni a tempót, a Q2-ben már ő volt a leggyorsabb – ahogy a második és a harmadik szabadedzésen is – mögötte Verstappen következett a sorban, majd Piastri. Nico Hülkenberg, Valtteri Bottas, Alex Albon, Sargeant és Kevin Magnussen esett ki ekkor.

A Q3 elején jelezték, hogy perceken belül újabb eső érkezik a Hungaroringre, úgyhogy Norris gyorsan futott is egy 1:15.222-es időt, amivel ismét csak az élre állt és végül övé is lett a pole. Az egyik rázókő a hajrában megdobta Cunoda autóját, amely így nekiszállt a pálya széli falnak. A japán versenyző jelezte, hogy jól van, de ettől még orvosi vizsgálatokra kellett mennie. Egy ideig ismét állt az időmérő, majd jött a befejezés, 2 perc és 13 másodperc ugyanis maradt még az órán, azonban érdemben már nem változott a rajtsorrend, Lando Norrisé a pole, Oscar Piastri teszi teljessé a McLaren első sort. Verstappen, Carlos Sainz, Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Fernando Alonso, Lance Stroll, Ricciardo és Cunoda volt a további sorrend.

A McLaren 12 év után sajátította ki ismét az első sort a rajtrácson.

A 70 körös Magyar Nagydíj vasárnap 15 órakor rajtol a Hungaroringen.