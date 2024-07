Egy dühös, lábadozó Biden töprenghet a folytatáson ezen a hétvégén, miközben a Trump-kampány már a jelöltcserére készül

Joe Biden amerikai elnök 50 éves politikai karrierje potenciálisan legmeghatározóbb hétvégéjeként írja le a mostanit a The Guardian washingtoni tudósítója. A demokrata kongresszusi képviselők között a visszalépését sürgetők száma átlépte a 30-at, Sherrod Brown ohiói szenátor a legutóbbi csatlakozó.

Biden eközben Delaware állambéli otthonában lábadozik covid-fertőzéséből, és a hírek szerint dühös és elárulva érzi magát szövetségesei által. Köztük vannak Nancy Pelosi prominens demokrata és Barack Obama exelnök, akik nyilvánosan álltak ki visszalépése mellett, és a Clinton-házaspár, akikre hallgatásuk miatt orrolt meg. Biden kampánycsapatának hangulatát lehangoltként írták le az elnök távozása előtt, és úgy tudni, tanácsadói is egy „esetleges” visszalépés időzítésén és részletein dolgoznak. Egy, az Axiosnak név nélkül nyilatkozó közülük úgy fogalmazott:

Elértük az út végét.

Egy másik befolyásos demokrata úgy írta le a helyzetet: megrekedtek a dolgok, de azt is hozzátette: ez nem jelenti azt, hogy ez lesz a hétvége, amikor továbbgördülnek.

Jen O’Malley Dillon, a Biden-Harris kampány vezetője egy pénteki hívásban ugyancsak az Axios szerint arra kérte a párt stábját és a kampánycsapatot, hagyjanak fel a non-stop hírtévé-nézéssel.

Az nem a valódi világ. A valódi világban a választók és a küldöttek is velünk vannak, és hála a szervezetünknek, túljutunk ezen.

Harris melegít, Harrisre melegítenek

A The Guardian idézi azt a felmérést is, amely szerint 10 demokrata szavazóból 6 jó elnöknek tartaná Biden újrajelölendő alelnökét, Kamala Harrist. A lap tudósítója szerint az alelnök támogatói diszkréten a terep előkészítésén és üzeneteken dolgoznak, illetve a szponzorokat is elkezdték felkészíteni erre az eshetőségre.

Akik szintén készülni kezdtek a fordulatra, azok Donald Trump kampánycsapatának tagjai: a The New York Times ennek két tagjára hivatkozva ír arról, hogy Harrisról és más szóba jöhető alternatív jelöltekről is dossziék és azonnal bevethető hirdetések készülnek. Harrisnek kutatták a gyengeségeit is: azért feltételezik, hogy a visszalépés esetén ő lenne a befutó, mert

szerintük a demokraták az erős bázisuknak számító fekete bőrű szavazók miatt nem tehetik meg, hogy megkerülik az első afroamerikai női alelnököt, és mást választanak helyette.

Reménysugarak: AOC, Sanders, spanyolok és fekete nők

Erre utal az a csütörtöki levél is, amelyet 1400 Bident támogató fekete nő írt alá, azzal érvelve, hogy nem lehet az előválasztásokon szavazók millióinak akaratát megkerülni. Élő Instagram-bejelentkezésben állt ki Biden mellett Alexandria Ocasio-Cortez, a párt balszárnyához tartozó New York-i üdvöske, akihez pénteken Bernie Sanders is csatlakozott. Támogatásáról biztosította Bident a Kongresszus latino kaukuszának kampánycsapata is, akiknek vezetője, Linda Sánchez szerint

egy újabb Trump-elnökség katasztrófa volna

az ország spanyol ajkú közösségének.