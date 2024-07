Cunoda balesete miatt változhat a hungaroringi pálya a futam előtt

Két nagy baleset is volt a Forma-1-es Magyar Nagydíj szombati időmérőjén: előbb Sergio Pérez csapta falnak a Red Bullt, majd Cunoda Juki autója emelkedett el a földtől és ütközött neki a kerítésnek. Mind a két esetben percekre félbe kellett szakítani a kvalifikációt.

Utóbbi volt ijesztőbb, csapata mérései szerint a japán versenyző becsapódása 50 G-s erejű volt.

Bár Cunoda azt jelezte utólag, hogy jól van, az M4 Sport cikke szerint csak a tévés stáboknak nyilatkozott, a többi, kötelező médiamegjelenését orvosi okokra és pihenésre hivatkozva lemondták. A pilóta azt mondta, hogy természetesen a határon ment, és kissé szélesre futott, de nem számított arra, hogy egy megemelkedik az autója.

Yuki goes flying into the barriers! 😨

A scary moment for Tsunoda, but the RB man was ok#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/gdyPcY3Ogq

— Formula 1 (@F1) July 20, 2024