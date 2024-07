Tettlegességig fajult a Facebook-vita: Ábrahám Róbert megütötte Puzsér Róbertet

Az utolsó percig próbáltam úgy megoldani, hogy ne kelljen rá kezet emelnem. Nem sikerült. Kiprovokálta

– írta Facebook-posztjában Ábrahám Róbert, a Pesti Srácok újságírója pénteken, miután összetűzésbe keveredett Puzsér Róbert kritikussal, és úgy tűnik, a rendőrséget is megjárta az ügyben.

Sokáig, évekig toleráltam a drogos Puzsér hazudozásait, vicceskedő faszságait, cigányozásait és minden egyebet. A mai napon ez már nem sikerült. Nem fogok részletekbe bonyolódni, mert az előbb értem haza a kihallgatásról, de ma is próbáltam a végletekig türelmes maradni

– írta.

A két közszereplő jó ideje vitázik már a közösségi médiában, a verekedés közvetlen előzménye az volt, hogy Puzsér pénteken kora délután közzétett közösségi oldalán egy terjedelmes írást Ábrahámról, amihez egy kettejüket összemontázsoló, romantikus képet is mellékelt.

A posztban elismerte, hogy „gyorsan viharossá vált közöttük a viszony” és leírása szerint volt, hogy Ábrahám a Spirit FM parkolójában várta „mondván, elkapja egy körre”. Ezért a „magánszférája érdekében a nyilvánossághoz fordult, és kísérletet tett arra, hogy lezárják a viszonyukat”.

Bármilyen nehezemre esik a közös múltunk miatt, de nem tehetek mást: nyilvánosan felszólítalak, hogy ne zaklass tovább, soha többé nem akarlak látni, ne várj rám a parkolóban, és ne somfordálj a házam körül! Nehogy azt hidd, hogy nekem ez könnyű, de így lesz a legjobb. Azt kívánom, hogy találd meg a boldogságot, mert megérdemled. Gyönyörű lelked van, és hiszem, hogy valaki más egy nap boldoggá tesz majd. Vigyázz magadra, Mackó!

– fogalmazott.

Szombat reggel aztán a történtekről is beszámolt, ismét hosszas posztot tett közzé saját oldalán – ezúttal már kettejük ölelkező rajzfilm-verziójával illusztrálva mondandóját.

A hír igaz. Rostás Tibor tegnap délután szerelemféltésből pofán csapott, én meg emlékeztettem magam arra a Bibliára, amelyet a Doktor Miniszterelnök Úrhoz írt nyalázatos levelében alkotmányos védelem alá helyeztetni kérelmez, és odatartottam neki a másik arcomat is, ahogy ő odatartotta nekem az alfelét forró éjszakák tucatjain. Rostás bizonyára azt várta, hogy majd visszaütök, és így az általa gyakorolt párkapcsolati erőszak kölcsönössé válik, csakhogy ez nem a Hős utca és nem a Mónika Show

– kezdte Facebook-posztját a publicista-kritikus, majd így folytatta saját maga által szatirikus gúnyiratnak nevezett nyílt levelét: „Mackó! Csak nem akarsz leszállni rólam, hiába jeleztem neked, hogy köztünk mindennek vége. Azzal, hogy az arcomba csapsz, csak erkölcsi vesztessé teszed magad – talán hallottál már arról, hogy az agresszió a gyengék eszköze. Akárhányszor ütsz is meg a jövőben, soha többé nem akarlak látni. Hiába kapacitáltad a múltban is sokszor, minden alkalommal elmondtam, hogy nekem az erőszak nem jön be. Mi lenne, ha végre tudomásul vennéd? Van az a régi mondás, ami nagyon igaz rád, Mackó: kiveheted a kölyköt a gettóból, de nem veheted ki a gettót a kölyökből. Így áll a képlet veled is. Nem lettél újságíró, nem lettél értelmiségi. Az maradtál, aki voltál: egy langyi, telepi suttyó, aki képtelen megzabolázni az erőszakos természetét. ”

Ha újra a közelembe jössz, és újra kezet emelsz rám, újra összevérzem a csinos kis ruhádat, de soha többé nem tépem le rólad, és Krisztus urunk példáján okulva soha nem ütök vissza. Ehhez mit szólsz, Mackó? Felizgultál? Nehogy azt hidd, hogy félek tőled. Próbálj meg uralkodni magadon, ahogy kulturált emberhez illik, vagy provokáld tovább a sorsot, hátha egy reggel a sitten ébredsz. A döntés a te kezedben van: szorítsd ökölbe, vagy kulcsold imára, és mérd meg a tetteid a krisztusi példa mérlegén”

– zárta sorait Puzsér.