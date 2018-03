Újabb Viber-újdonságot vezet be a Nosalty

Magyarországon elsőként a Nosalty gasztroportál vezeti be a Viber Communities nevű új szolgáltatást. Ez a világszerte népszerű üzenetküldő alkalmazás legújabb újdonsága, mely egyszerre akár 1 milliárd felhasználó számára is képes egyidejű csevegési és tartalommegosztási lehetőséget biztosítani.

A Viber Communities szolgáltatáshoz újonnan csatlakozott felhasználók láthatják a közösségbe érkezett korábbi üzeneteket és hozzászólhatnak a beszélgetéshez a Viber különböző üzenetküldő funkcióival: beszúrhatnak GIF-eket, matricákat, képeket, videókat és egyszerű szöveges üzeneteket. A receptoldal Nosalty közösség néven elérhető csatornája az új technológiai megoldásának köszönhetően nem csak korlátlan csevegésre és receptek, tippek megosztására van lehetőség, de nyomon lehet követni a kulináris híreket, tartalmakat is. A közösség indításával párhuzamosan a Nosalty új, ingyenes matricacsomaggal is jelentkezett: a Nosalty Ételimádók segítségével is megízesíthetjük beszélgetéseinket.

Izgatottan várjuk, miként fogadják a hazai Viber-felhasználók az óriási tematikus chatszobánkat, hiszen elsődleges célunk az az új közösségi funkcióval, hogy összehozzuk a gasztronómia szerelmeseit. Az azonnali interakciós lehetőségeknek köszönhetően bárki azonnal megoszthatja kedvenc receptjét, ételfotóját, videót küldhet be legutóbbi étteremlátogatásáról, kérdéseket tehet fel, amire a közösség tagjai azonnal reagálhatnak. Mi minden nap velük leszünk, és garantálhatjuk, hogy igazi élmény lesz a közösség tagjának lenni

– nyilatkozta Hering András, a Nosalty főszerkesztője.

A Viber Nosalty közösségéhez az alábbi linken lehet csatlakozni: https://vb.me/nosaltycommunitypr_

A 24.hu kiadója a Central Digitális Média Kft., mely tulajdonosa a Nosalty portálnak is.