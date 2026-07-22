Homonnay Zsolt megszólalt az Operettszínház ügyében: „Nem tudtam többet tenni a kialakult helyzet elkerüléséért”

Az Orbán János Dénes műveihez kapcsolódó több száz milliós kifizetések híre nemcsak irodalmi körökben vert nagy hullámokat, hanem a Budapesti Operettszínházon belül is, amelyről szintén kiderült, hogy a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. (KMTG) mellett szintén nagy összegeket fizetett ki a szerzőnek. A társulat tagjai múlt héten nyílt levélben követeltek magyarázatot a színház vezetésétől, mire Kiss B. Atilla főigazgató azzal érvelt, hogy az Orbán János Dénes nevéhez köthető produkciók „nem a saját intézményi, hanem pályázaton elnyert forrásaink felhasználásával születtek meg, amely források céltámogatások voltak, s így nem lettek volna átcsoportosíthatóak más célokra”.

A magyarázat nem bizonyult elegendőnek, a társulat számos tagja ugyanis újabb nyílt levelet intézett a Kiss B. Atillához, melyben azt írják, hogy a feltett kérdéseikre továbbra sem kaptak érdemben megnyugtató és világos választ. A főigazgató ismét válaszolt a kritikákra, és azt írja, „megértem a felháborodást, amelyet a nyílt leveletekben megfogalmaztok, ismételten kifejezem a partnerséget a közös gondolkodásban”.

Megszólalt a művészeti vezető is

Homonnay Zsolt, a Budapesti Operettszínház művészeti vezetője Facebook-oldalán megosztott, a nézőknek, de legfőképp kollégáinak címzett közleményében reagált a fejleményekre. Mint írta, a társulati tagokkal az elmúlt három évtizedben sok mindent – jót és rosszat egyaránt – átéltek közösen. „Nehéz tehát egy »Család« elmúlt 30 évének minden részletéről, folyamatáról röviden szólni, de nyilatkozataitokra, kérdéseitekre nem tudok másképp tekinteni, mint Barátaim, Kollégáim, Játszótársaim olyan fontos szavaira, amelyekre feltétlenül, mindenképp, és azonnal reagálnom kell. Így is teszek” – fogalmazott.

1. Határozottan és egyértelműen elhatárolódom Orbán János Dénes nyerészkedő, erkölcstelen magatartásától.

2. Számomra a Színház Társulata jelenti a valódi szakmai hátteret, véleményetek, hitetek, a közösségünk maga fontosabb volt, és lesz, mint bármi más.

3. Munkám kizárólag a feladataim legjobb elvégzésére irányult. Művészeti vezetőként kizárólag az elém kerülő művészeti kérdésekre koncentráltam, s nem volt a feladatom, hogy bármelyik mű esetleg kétségre okot adó szerződéses hátterét illetően képbe kerüljek. Ha hibáztam azzal, hogy ezzel az elvi lehetőségemmel nem éltem, akkor mindenkitől elnézést kérek, mert így valóban nem tudtam többet tenni a kialakult helyzet elkerüléséért

– olvasható Homonnay Zsolt posztjában.

Az ügy előzményei

Bő egy hete kavarta fel a hazai irodalmi közvéleményt a hír, hogy több mint 400 millió forintért vette meg Orbán János Dénes műveinek felhasználási jogait az állami fenntartású Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. (KMTG), amelynek ő maga a szakmai vezetője (a szervezet honlapja szerint pedig egyben az Operettprojekt vezetője is). Később kiderült, hogy nemcsak a KMTG, hanem a Budapesti Operettszínház is fizetett Orbán János Dénesnek, részben olyan művekhez kapcsolódóan, amelyek jogait a KMTG is megvásárolta.

A 24.hu megkeresésére reagálva a KMTG korábban azt közölte, hogy nem látnak összeférhetetlenséget az ügyben, Orbán János Dénes pedig azt állította, hogy a döntések nem az ő hatáskörébe tartoztak, hanem a kulturális kormányzat jóváhagyásával születtek. Az Operettszínház szerint sincs összeférhetelenség, annak ellenére sem, hogy az állami fenntartású intézmény és a szintén állami tulajdonban lévő irodalmi szervezet ügyvezetője ugyanaz a személy. Később már arról írtak lapunknak, hogy semmi közük Orbán János Dénes egyébként sikeres lobbitevékenységéhez.

Az ügy az irodalmi és színházi közegben is nagy visszhangot váltott ki: az Irodalmi Szakszervezet és a Színházi Kritikusok Céhe is reagált rá. Utóbbi nyílt levélben fordult Tarr Zoltán kulturális miniszterhez, és egyebek mellett vizsgálatot kért a kifizetések jogszerűsége miatt, a miniszter szerdán jelentette be, hogy sikerült vissaszerezniük 1,3 milliárd forintnyi, még az előző kormány által megítélt támogatást. Ahogy említettük, L. Simon László és Ókovács Szilveszter is megszólalt az ügyben, Nagy Ervin kulturális ügyekért felelős államtitkár pedig a napokban bejelentette, hogy feljelentést tesz az Orbán János Dénesnek kifizetett közpénzmilliók miatt. Az Operettszínház lapunknak múlt hét második felében már azt válaszolta, hogy nincs semmi közük ahhoz az „egyébként sikeres lobbitevékenységhez, amelyet Orbán János Dénes a KMTG egyik vezetőjeként fejtett ki a korábbi kulturális kormányzatnál”.