„A Budapesti Operettszínház vezetése elveszítette a társulat szakmai és emberi bizalmát” – nem elégedtek meg a dolgozók az főigazgató magyarázatával

Az Orbán János Dénes műveihez kapcsolódó több százmilliós kifizetések híre nemcsak irodalmi körökben vert nagy hullámokat, de a Budapesti Operettszínházon belül is, amelyről szintén kiderült, hogy a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. (KMTG) mellett szintén nagy összegeket fizetett ki a szerzőnek. A társulat tagjai múlt héten nyílt levélben követeltek magyarázatot a színház vezetésétől, mire Kiss B. Atilla főigazgató azzal érvelt, az Orbán János Dénes nevéhez köthető produkciók „nem a saját intézményi, hanem pályázaton elnyert forrásaink felhasználásával születtek meg, amely források céltámogatások voltak, s így nem lettek volna átcsoportosíthatóak más célokra.”

Nem tartják elfogadhatónak

A magyarázat nem bizonyult elegendőnek, a társulat számos tagja ugyanis újabb nyílt levelet intézett a Kiss B. Atillához, melyben azt írjákj, hogy a feltett kérdéseikre továbbra sem kaptak érdemben megnyugtató és világos választ.

A vezetés levelében közölt gazdasági magyarázatok és statisztikai átlagok nem változtatnak a mindennapi valóságunkon. A társulat tagjai és a színházban dolgozó szerződéses művészek közül sokan továbbra is az alacsony anyagi megbecsültséget és a csökkenő szakmai lehetőségeket tapasztalják. Nem tartjuk elfogadhatónak, hogy miközben a társulattól forráshiányra hivatkozva vontak meg bemutatókat és előadásokat, a vezetés komoly energiát fordított egyetlen külsős szerző százmilliós nagyságrendű projektjeire

– írják a Peller Anna Facebook-oldalán is megosztott közleményben, hozzátéve, hogy a sajtóból időközben értesültek a fenntartó minisztérium által elrendelt vizsgálatról és a hűtlen kezelés gyanúja miatti feljelentésről. Szerintük ez a hivatalos lépés azt mutatja, hogy a korábban jelzett aggályaink megalapozottak lehetnek.

Erre tekintettel a továbbiakban emberileg és szakmailag egyaránt elhatárolódunk Orbán János Dénestől és nem kívánjuk, hogy szakmai tevékenységünket az ő személyével összefüggésbe hozzák. Ugyanakkor elhatárolódunk dr. Rózsás Pétertől is. Ugyanezt várjuk el a Főigazgató úrtól, a Művészeti vezető úrtól, a Főzeneigazgató úrtól, a Balettigazgató úrtól is, valamint, hogy vállalják a felelősséget a Budapesti Operettszínház jelen helyzetéért!

A kialakult válság miatt ki kell mondanunk: a Budapesti Operettszínház vezetése elveszítette a társulat szakmai és emberi bizalmát.

Zárásképp hozzáteszik, hogy várjuk a minisztérium által elrendelt hivatalos eljárás lezárását, „bízva abban, hogy annak eredménye a felmerült kérdéseket teljeskörűen tisztázza, és egyértelmű, átlátható kereteket teremt a további működéshez.”

A nyílt levelet több tucat munkatárs aláírta, és azt is megjegyzik, hogy rajtuk kívül még rengeteg munkatárs van, akik jelezték egyetértésüket, „de még mindig rettegnek a vezetőség retorziójától, ezért nem merték aláírni.”

Az ügy előzményei

Bő egy hete kavarta fel a hazai irodalmi közvéleményt a hír, hogy több mint 400 millió forintért vette meg Orbán János Dénes műveinek felhasználási jogait az állami fenntartású Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. (KMTG), amelynek ő maga a szakmai vezetője (a szervezet honlapja szerint pedig egyben az Operettprojekt vezetője is). Később kiderült, hogy nemcsak a KMTG, hanem a Budapesti Operettszínház is fizetett Orbán János Dénesnek, részben olyan művekhez kapcsolódóan, amelyek jogait a KMTG is megvásárolta.

A 24.hu megkeresésére a KMTG korábban azt közölte, hogy nem látnak összeférhetetlenséget az ügyben, Orbán János Dénes pedig azt állította, hogy a döntések nem az ő hatáskörébe tartoztak, hanem a kulturális kormányzat jóváhagyásával születtek. Az Operettszínház szerint sincs összeférhetelenség, annak ellenére sem, hogy az állami fenntartású intézmény és a szintén állami tulajdonban lévő irodalmi szervezet ügyvezetője ugyanaz a személy. Később már arról írtak lapunknak, hogy semmi közük, Orbán János Dénes egyébként sikeres lobbitevékenységéhez.

Az ügy az irodalmi és színházi közegben is nagy visszhangot váltott ki: az Irodalmi Szakszervezet és a Színházi Kritikusok Céhe is reagált rá. Utóbbi nyílt levélben fordult Tarr Zoltán kulturális miniszterhez, és egyebek mellett vizsgálatot kért a kifizetések jogszerűsége miatt, a miniszter szerdán jelentette be, hogy sikerült vissaszerezniük 1,3 milliárd forintnyi, még az előző kormány által megítélt támogatást. Ahogy említettük, L. Simon László és Ókovács Szilveszter is az ügyben, Nagy Ervin kulturális ügyekért felelős államtitkár pedig a napokban bejelentette, hogy feljelentést tesz az Orbán János Dénesnek kifizetett közpénzmilliók miatt. Az Operettszínház lapunknak múlt hét második felében már azt válaszolta, hogy nincs semmi közük ahhoz az „egyébként sikeres lobbitevékenységhez, amelyet Orbán János Dénes a KMTG egyik vezetőjeként fejtett ki a korábbi kulturális kormányzatnál.”