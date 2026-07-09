35. évfordulójának apropóján a magyar mozik újra vetítik majd a Terminátor 2.-t

A STUDIOCANAL, a Fathom Entertainment és a Rialto Pictures gondozásában bemutatása 35. évfordulóján újra mozikba kerül a Terminátor 2. – Az ítélet napja, derült ki a hivatalos közleményből.

James Cameron úttörő Oscar-díjas akció /sci-fi filmje visszatér a mozikba világszerte 4K, RealD 3D és prémium formátumokban.

Ahogy írják, hazánkban szeptemberig kell várni erre.

2026. szeptember 3.: Ausztrália, Új-Zéland, Hollandia, Svédország, Magyarország.

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Aki ezek után egy kvízzel hangolódna rá a vetítésre, annak ajánljuk ezt a kvízünket: