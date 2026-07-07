37 éves korában meghalt Lauren Bennett, a Party Rock Anthem énekesnője

Meghalt Lauren Bennett brit énekesnő – az LMFAO egyik leghíresebb dalának, a Party Rock Anthemnek a női énekese 37 éves volt. A BBC szerint haláláról egykori együttese, a G.R.L. adott hírt hétfőn, az Instagramon.

Mély szomorúsággal tudatjuk, hogy szeretett Laurenünk elhunyt. Összetört a szívünk, és szavakkal nem tudjuk kifejezni, mennyit jelentett nekünk. Örökké megőrizzük a tőle kapott szeretetet, valamint a nevetéseket és a számtalan emléket, amit neki köszönhetünk. Gyönyörű lelke sok ember életét megérintette, nagyon fog hiányozni nekünk, és örökké szeretni fogjuk

– írták a posztban.

A halál oka egyelőre nem ismert.

Lauren Bennett énekesi pályafutása

A Party Rock Anthemet a Billboard minden idők ötödik legsikeresebb dalának választotta, miután 2011-ben hat héten át vezette a toplistákat. Bennett a dalhoz készült videóklipben is szerepelt az LMFAO tagjaival együtt, amely ma a YouTube-on több mint 2,5 milliárd megtekintésnél jár.

Az énekesnő 2014-ben csatlakozott a G.R.L. nevű popegyütteshez, amely a The Pussycat Dolls új generációjaként jött létre. Legnépszerűbb kislemezük az Ugly Heart volt, illetve Pitbull Wild Wild Love című dalában is közreműködtek. A csapat 2015-ben oszlott fel, az egyik tag öngyilkosságát követően.

Lauren Bennett a Párterápia és a 21 Jump Street – A kopasz osztag című filmek zenéjén is dolgozott.