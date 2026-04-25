Így válik a szél és a vihar a fotós díszlettervezőjévé

Lőrincze Judit / Fortepan
Balatonlelle, 1938.
2026. 04. 25. 11:57
Jól tudjuk, hogy mikor nem zörög a haraszt, ki arathat vihart, és hogy széllel szemben mit nem érdemes csinálni; de megfigyeltük-e már, hogy mennyivel mozgalmasabb egy fénykép, ha a rajta megjelenő faágak, kalászok hajladoznak, a fotóalany haja és ruhája lobog. A szél – amit valójában képtelenség megörökíteni – egyszerre barátja és ellensége is a szabadban fotózóknak.

A fényképezés irodalmában rendkívül gazdag a napos és borult égbolt hatásairól, a fényviszonyok megfelelő felméréséről szóló fejezet. A légmozgásról mint a fotózást ugyancsak befolyásoló jelenségről kevesebb szó esik annak ellenére, hogy a szélben fotózás technikai és esztétikai kérdéseket egyaránt felvethet. A szél nem látható a képen – hasonlóan a szintén megörökített múló időhöz –, a fotó csak a tájakra vagy emberekre gyakorolt hatásukat tudja rögzíteni.

Orosz Heléna / Fortepan Balatonlelle, 1940.
Magyar Rendőr / Fortepan Felvonulás a soproni Széchenyi tér és Petőfi tér sarkán 1956-ban.

Az igazán lelkes alkotót a rossz idő nem tántoríthatja el a szenvedélyétől, sőt, tudja, hogy a mostoha körülmények között, borult éggel, esőben készült felvételeknek különös varázsuk van, és a szélvihar is a fotós cinkos díszlettervezője lehet. A természeti katasztrófa mindig izgalmas fotótéma. Rendkívüli felvételeink vannak például arról a pusztításról, amelyet egy halálos áldozatokat is követelő vihar hagyott maga után 1916-ban Bécsújhely munkásnegyedében. A szél betörte a bécsi vonat ablakait, a nagy helyi gyárak pedig, a Daimler-művek és a Sigl-féle lokomotívgyár csaknem teljesen összeomlottak.

Dr. Hegedűs Tibor / Fortepan Az 1916. július 10-i, 300 km/órás széllel járó tornádó pusztítása a bécsújhelyi mozdonygyárban (Wiener Neustädter Lokomotivfabrik).
Szalay Zoltán / Fortepan A Rákóczi úti Uránia mozi homlokzatára felfüggesztett transzparens a viharos szélben lezuhant, és magával rántotta a mélybe a többmázsás kőkorlátot is 1985-ben.  

A szél a mitológiák, a művészetek állandó, gyakran megszemélyesített szimbóluma. Sorsfordító időket, káoszt jelképez, de szelek szárnyán érkezik a tavasz, a megújulás is. Csak az ókori görögök elképzeléseiről külön cikket lehetne írni, Athénban máig áll a Szelek tornya a főbb istenségek szobraival. Abból viszont nagy baj lett, hogy eltűnt a torony tetején álló szobor: a legenda szerint a városban ekkor hosszú időre teljesen elült a szél; a kibírhatatlan hőségnek végül az egyik szélistennek ajánlott áldozattal tudtak véget vetni a helyiek.

Sárosi Imre / Fortepan Székely Éva, Novák Éva és Killermann Klára neve a 200 méteres női mellúszás mezőnyének élén a helsinki kijelzőn, a XV. nyári olimpiai játékokon 1952-ben.
Romák Éva / Fortepan A mexikói olimpia megnyitóünnepsége a mexikóvárosi Estadio Olímpico Universitarióban 1968-ban.

A görög mitológia tucatnyi szélistent ismer, a szelek uraként Aioloszt tisztelték, aki egy barlangban őrizte gyűjteményét, és az olümposzi istenek kérésére küldött a földre szellőt vagy épp vihart. A dologban lehet valami, Parti Nagy Lajos is így ír több ezer évvel később: „Tényigaz, hogy kit az Fennvaló avagy a Gonosz ki akar kuglizni az emberi világbúl, azt megüti széllel. A szélütés orvosi szó, Bugát Páltól. Alapja ama néphit, miszerint a szélben gonosz szellemek járnak.”

Lissák Tivadar / Fortepan 1946.
A R / Fortepan Magas-Tátra, 1960.

A szelek az ember szárazföldi és tengeri tevékenységeit is nagyban befolyásolták, nem csoda, hogy az idők során nevet is kaptak. Az ókorban Zephyrus (Zefír) volt a lágy, esőt hozó nyugati szél gazdája, a vad, jeges északi fuvallatokért Boreasz felelt. A modernebb elnevezésű sirokkóval és misztrállal a Földközi-tengeren találkozhatunk, de ismerős lehet az erdélyi nemere vagy az Adria partjait korbácsoló bóra neve is. A mai meteorológia pedig újabban személyneveket ad a jelentősebb viharoknak.

Nagy Zoltán / Fortepan Balatonlelle, 1968.  
Pálinkás Zsolt / Fortepan Balaton, 1967.  
Fortepan A Vezúv kitörése 1872. április 26-án egy térhatású, úgynevezett sztereófotón.
Vargha Zsuzsa / Fortepan Hollandia, 1917.

Homérosztól Shakespeare-en át a 20. századi filmrendezőkig sokan osztanak főszerepet a szélnek. Freskón, festményen, domborművön fedezhetünk fel duzzadt arccal fújó figurákat, az ilyen alkotások gyakran a megrendelő személy vagy család erejére, hatalmára utalnak, a szemlélőt arra figyelmeztetik, hogy éppoly tehetetlenek ellenük, mint egy pusztító viharral szemben.

Zimre Zsuzsa / Fortepan Raymonde Dien A hős francia békeharcos asszony című szobrának agyagmintája Palotai Gyula szobrászművész műtermében, az 1. kerületi Várkert Bazárban 1951-ben.

Összeérzés. Így szokták hétköznapi nyelvre fordítani a görög eredetű szinesztézia jelenséget, amikor az egyik érzékszervet érő inger akaratlanul egy másik érzetet is kivált az agyban. Amikor valaki érezni véli bizonyos színek ízét, vagy látja a hangok színét. Egyes szeles fotók láttán a jeges fuvallatot talán még azok is érzik, akik nem tartoznak a szinesztéziások táborába. Az amúgy viszonylag keveseknél jelentkező neurológiai jelenséget az agyi területek közötti szokatlanul sűrű összeköttetéssel magyarázzák a kutatók.

Lissák Tivadar / Fortepan 1939.

1937-ben egy magyar író fiktív levelet írt Margaret Mitchellhez, mondván egész Amerika után ő is teljesen az írónő frissen megjelent regényének a hatása alá került: „…tanulmányokat írnak önről és ugyanakkor új cigarettákat és fogkrémeket neveznek el magáról. A magazinok többször közlik a fényképét, mint Rooseveltét és Shirley Temple-ét. (…) Elviselhető lenne-e az élet, ha nem akadna néha – ritkán egy-két olyan regény, mint az Elfújta a szél? És vigasz-e egyáltalán, hogy idővel úgyis mindent elfúj a szél?”

Dr. Ember Károly / Fortepan Rubik R–07b Vöcsök vitorlázó repülőgép 1942 körül.  
Szöllősy Kálmán / Fortepan Solymár, 1936. Háttérben a Kevély-hegycsoport egy része (a Nagy-Kevély és az Ezüst-Kevély).  
UVATERV / Fortepan Hármashatárhegyi repülőtér, 1988.  
Ráth Károly / Kotnyek Antal / Fortepan Jégvitorlás Balatonfürednél 1956-ban.
Magyar Rendőr / Fortepan 1974. 
Bor Dezső / Fortepan 1935. 
Preisich család / Fortepan Norvégia, 1936.  
Lencse Zoltán / Fortepan Az MMG (Mechanikai Mérőműszerek Gyára) sportpályáján, a III. kerületi Seregély utcában 1958-ban. Jobbra a távolban a margitszigeti víztorony látszik. 
Bojár Sándor / Fortepan A Halászbástyán 1964-ben. Háttérben az Országház. 
Chuckyeager tumblr / Fortepan A Halászbástyán 1963-ban. Háttérben az egykori jezsuita kollégium romos épülete. 
Klösz György | Levéltári jelzet: HU.BFL.XV.19.d.1.04.018 / Budapest Főváros Levéltára / Fortepan A Kossuth Lajos temetése alkalmából fellobogózott város 1894. április 1-jén. Szemben a Fonciére-palota a Bajcsy-Zsilinszky út (Váci körút) és Andrássy út sarkán.
Makovecz Benjamin / Fortepan Teregetés a VII. kerületi Holló utca 11. tetőteraszán 1984-ben.

Írta: Lukács Zsolt | Képszerkesztő: Virágvölgyi István

A Heti Fortepan blog a Capa Központ szakmai együttműködésével valósul meg. Az eredeti cikk ezen a linken található: https://hetifortepan.capacenter.hu/szel

Ha van olyan családi fotója, amit felajánlana a Fortepan számára, akkor írjon a fortepan@gmail.com e-mail-címre!

Nem bírta feldolgozni fia elvesztését, egy svájci eutanáziaklinikán vetett véget életének egy brit nő
Török Gábor: Túlzásnak érzem, hogy Orbán az új Gyurcsány
19 méteres óriáspolipokat fedeztek fel Japánban
Semjén Zsolt felajánlotta lemondását a KDNP elnökségének, de elutasították
„Az enyhén nárcisztikus és paranoid parancsnokaink teljesítenek a legjobban” – élő közvetítésben figyeltük a kupjanszki csatát
