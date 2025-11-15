Kvíz: mennyire vagy otthon a Harry Potter-filmek világában?
- 06:03 Mesterséges intelligenciával rontottak le egy ételfotót, hogy visszatérítsék a rendelésüket
- 06:00 Kvíz: mennyire vagy otthon a Harry Potter-filmek világában?
- 03:33 Azt tanácsolják Piastrinak, keressen másik csapatot, ha nem nyeri meg a vébét
- 22:09 Háromezer lakásos lakóparkot épít Tiborcz István volt üzlettársa a XV. kerületbe
- 21:53 Bekamerázták Magyar Péter győri rendezvényhelyszínét, Orbánét lezárták
- 21:16 A Humanistákat a Párbeszéd pénzén építi fel Barabás Richárd, aki állítja, hogy Karácsony Gergely előtt hónapokig titkolózott
- 21:10 A nap legfontosabb hírei - 2025.11.14.
- 20:34 Berki Mazsi elmondta, mit mesélt kislányának Berki Krisztiánról
- 19:53 Részeg volt a vasutas Gödön, át kellett szervezni a teljes vasúti közlekedést
- 19:30 drMáriás a krumplievők meghitt asztalánál festette meg Krasznahorkait Van Gogh műtermében
- 19:10 Guillermo del Toro Frankensteinje bizonyítja: ha a papa egy szörnyeteg, ne csodálkozzunk, ha a gyerek is az lesz
- 18:50 Márton Luana óriási formában: heteken belül a második vb-aranyát nyerte
- 18:47 „Legkésőbb áprilisban kiderül, hogy megint nekem volt igazam, és ő hazudott” – egymásnak esett Karácsony és Vitézy
- 14:49 Orbán: Természetesen perelünk az orosz gázvásárlás uniós tilalma miatt
- 18:13 Viccnek indult, tragédia lett belőle: egy hamburger küldte lélegeztetőgépre a 22 éves férfit
- 14:48 Hatalmas változás az Otthon Startban: egy új vevőcsoportot emeltek be a kedvezményezettek közé
- 15:50 Letartóztatták a ByeAlexnek és bandájának drogot adó dílert
- 13:44 Diákoknak szólt be Robert Fico, mire azok kivonultak az előadásáról – videó
- 17:40 Emeletes busz hajtott egy megállóba Stockholmban, többen meghaltak
- 19:43 Gulácsi Péter: Ha az ember valamiről lemond, azzal valamit nyerhet is
- 16:10 Kis híján ráfázott a Rossi-csapat a célfutballra, de az írek ellen nem ez számít majd
- 20:34 Berki Mazsi elmondta, mit mesélt kislányának Berki Krisztiánról