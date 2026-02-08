Lehet firtatni, hogy miért mászik valaki hegyet, azt azonban már kevesebben tudják, hogy pontosan hogyan kell mindezt csinálni, miként épül fel egy magashegyi expedíció, és mi az ördögöt csinálnak egy ilyen kiruccanáson két hónapig a hegymászók. Klein Dávid ezzel kapcsolatban szeretné edukálni az embereket, ezért készült el a 8000 méter – Amikor a hegy dönt című sorozat, amely a tavalyi Dhaulagiri-expedíción keresztül magyarázza el, hogyan kell zuhanyozni a semmi közepén, és mi az a ketymás tészta.

Talán egy sportot sem övez annyi mítosz és prekoncepció, mint a hegymászást: művelői marcona, rejtélyes alakok, akik kockás ingben és jeges szakállal szándékosan mennek olyan közegbe, ahol teljesítőképességük határait feszegetik. Szintén kevés sportban fordul elő az, hogy a kudarc könnyen a sportoló életébe kerülhet, és ez is hozzájárul ahhoz, hogy a legtöbb ember számára amilyen misztikus, olyan érthetetlen is az, miért vágynak ezek az emberek olyan nagyon oda, ahol bármikor rájuk szakadhat egy szikla, kifuthat a lábuk alól a hegy, és egyébként is nehéz lélegezni.

miért kellett kimenteni a Dhaulagiriről mászótársát, Nagy Mártont,

