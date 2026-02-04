Összedőlt a több mint ötszáz éves szilágycsehi református templom tornya, földmunkák okozhatták a vesztét

Kedden este összedőlt a Szilágy megyei Szilágycsehi műemléki védettséget élvező református templomának tornya – írja a Kronika.ro.

A 15. századi gyökerű, 1519-ben bővített templom tornya a lap szerint a közelben folyó földmunkák miatt válhatott instabillá, majd dőlt össze. A lehulló faldarabok és elemek több parkoló autót rongáltak meg, az omlás miatt pedig a város egy, épp a munkahelye felé tartó rendőrségi alkalmazottja is sérüléseket szenvedett. A nő eszméleténél van, de orvosi ellátás céljából kórházba szállították.

A Szilágy Megyei Katasztrófavédelmi Felügyelőség (ISU) közleménye szerint a 112-es segélyhívó számon érkezett riasztás az esetről, miután a torony az úttestre dőlt, és mindkét irányban elzárta a forgalmat.

Az épületet (amelynek történetét az egyházközség saját honlapja mutatja be) korábban is érte már hasonló mértékű kár: a 17. század elején tűz pusztította el a tetőszerkezetét, az újjáépítés azonban gyorsan megtörtént, a főleg a 18. és 19. században történt javítások és átalakítások pedig megőrizték a középkori karaktert, illetve épületszerkezetet.

A templom épp felújítás alatt állt: a 2025 októberében elindult munkákat 10 millió lejnyi, azaz közel 750 millió millió forintnyi vissza nem térítendő támogatásból valóra váltó egyházközség által megbízott szakemberek egy időben dolgoztak az épület felújításán, illetve a történelmi orgona javításán is, a mostani eset miatt azonban biztosra vehető, hogy a szerkezeti megerősítést, a tető és a falak helyreállítását, valamint a belső terek és a homlokzat restaurálását magában foglaló projekt 2027 végéig nem érhet véget.