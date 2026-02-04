a38kiefer sutherlandkoncert
Kiefer Sutherland áprilisban az A38 hajón lép színpadra

Az új albumát hozza el Budapestre.

Kiefer Sutherland ismét kilép a filmvászonról, nyakába veszi a gitárját, és bejárja Európát: ennek részeként a brit-kanadai színész április 28-án Budapesten, az A38 hajón is fellép – derül ki a szervezők sajtóközleményéből.

A Love Will Bring You Home című koncertturnén olyan városokat is érint, ahol korábban sosem lépett még fel: Budapest is ezek közé tartozik.

A Golden Globe- és kétszeres Emmy-díjas Sutherland a koncerten negyedik lemezét, a várhatóan februárban érkező Grey-t mutatja majd be.

Az idén hatvanadik születésnapját ünneplő színésznek – aki Magyarországon a 24 című sorozat Jack Bauereként vált igazán népszerűvé – ez a második hazai koncertje lesz: korábban 2023-ban, Szolnokon egyszer ugyanis már színpadra lépett.

