A nagyobb elérés érdekében műsort újítanak, megválik az ATV Egri Viktor műsorvezetőtől

A januári szünet után a májusig tartó szezonban az ATV legnépszerűbb műsorvezetői váltásban vezetik a Csatt és a Csatt.2 című vitaműsorokat – derül ki a csatorna közleményéből.

A műsorokat korábban vezető Egri Viktor tehát távozik.

„Az ATV szakmai vezetése úgy ítélte meg, hogy a választási kampányban a nagyobb elérés érdekében a műsor megújítására van szükség, a változással az ATV célja a műsor sokszínűségének, népszerűségének, és ezáltal a nézettségének növelése. Az ATV köszöni Egri Viktor eddigi munkáját a csatornánál, és további sok sikert kíván egyéb munkáihoz!” – áll a közleményben.

A hírrel kapcsolatban kerestük Egri Viktort is, aki lapunk sport rovatában is szokott publikálni. Kérdésünkre elmondta, hogy novemberben még volt két tervezett Csatt felvétel december végére, ám a csatorna ezeket később gazdasági okokra hivatkozva törölte, a műsort előbb január közepéig, majd február elejéig felfüggesztették. Végül Egri kereste meg a vezetőséget azzal a kérdéssel, hogy mit kommunikálhat a műsorszünettel kapcsolatban a nyilvánosság felé. Ma délelőttre beszéltek meg találkozót a hírigazgatóval, számára is itt derült ki, hogy felmondják a szerződését. A döntést nézettségi mutatókkal indokolták, ezt azonban Egri ürügynek tartja.

Tavaly novemberben 12 év után Krug Emília is távozott az ATV képernyőjéről. Krug addig a csatorna reggeli műsorának, a Startnak volt meghatározó arca, emellett vezette az ATV hétvégi, Civil a pályán című műsorát, és a napi hírháttér műsor, az Aktuál csapatát is erősítette. Korábban az Egyenes beszédet is vezette, és a csatorna választási műsorainak is oszlopos tagja volt.