Amerikai cég is gyártott írógépet a náci Németországnak, az SS-logót is le lehetett írni vele

A második világháború éveiben számtalan nemzetközi nagyvállalatot gyanúsítottak azzal, hogy a legkülönbözőbb módokon segítették a Harmadik Birodalmat: a gyanú árnyéka a legtöbbször amerikai cégekre vetült, legtöbbjükről pedig ki is derült, hogy a német üzemeikkel valóban részt vettek a náci hadigépezetben.

A listában a Ford mellett a Coca-Cola, az IBM, az Eastman Kodak, a Gilette, a Kraft, a Westinghouse, illetve a Remington is szerepel – utóbbi nem is akárhogyan, hiszen írógépeket gyártott a németeknek.

A készülékek nem voltak épp átlagosak: