Hans Zimmer készíti a 2027-ben érkező Harry Potter-sorozat zenéjét

Hans Zimmer és zenei stúdiója, a Bleeding Fingers Music készíti az HBO-ra érkező Harry Potter-sorozat zenéjét – írja a Variety.

A sorozat forgatása már javában zajlik, az első évadot a tervek szerint 2027-ben mutatják majd be. A filmsorozatnál állítólag jóval részletesebb feldolgozás lesz, minden évad egy könyv történéseit meséli majd újra a sorozatból. Az már korábban kiderült, hogy Harry Pottert Dominic McLaughlin, Ron Weasley-t Alastair Stout, Hermione Grangert pedig Arabella Stanton fogja játszani, de jól ismert színészekből sem lesz hiány, hiszen Dumbledore professzor szerepe John Lithgownak, Hagridé pedig Nick Frostnak jutott.

Most az is kiderült, hogy a produkció zenéjét a kétszeres Oscar-díjas német zeneszerző és tíz éve alapított stúdiója készíti majd.

A Harry Potter zenei öröksége minden zeneszerző számára fontos inspirációs forrás, és nagy megtiszteltetés számunkra, hogy ilyen nagyszabású projektben vehetünk részt

– nyilatkozta Zimmer és a Bleeding Fingers Music zeneszerzői, Kara Talve és Anže Rozman.

„Kara Talve, Anže Rozman és én sem vesszük könnyedén ezt a felelősséget. A varázslat körülvesz minket, gyakran pont elérhetetlen távolságban, de, ahogy a Harry Potter világában is, egyszerűen muszáj a nyomába eredni. Ezzel a zenével reméljük, hogy egy kicsit közelebb hozhatjuk a közönséget hozzá, miközben tisztelettel adózunk az elődeinknek is.”

A közlemény szerint a zene tisztelegni fog a Harry Potter öröksége előtt, de újra is gondolja annak hangzását, hogy illeszkedjen a „hosszú, rangos televíziós formátumhoz” .

A filmek eredeti zenéjét John Williams (A bölcsek köve, A titkok kamrája, Az azkabani fogoly), Patrick Doyle (A tűz serlege), Nicholas Hooper (A Főnix rendje, A félvér herceg) és Alexandre Desplat (A halál ereklyéi I. és II.) szerezték.