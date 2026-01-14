elhunytmeghaltorosz istvánszinkronszínész
Kultúra

Meghalt Orosz István, a Szomszédok színésze, a legfoglalkoztatottabb magyar szinkronhangok egyike

admin Vincze Miklós
2026. 01. 14. 10:34
Hetvenhat éves volt.

Január 13-án, kedden elhunyt Orosz István színművész, a magyar film- és sorozatszinkron világának egyik legfontosabb színésze – írja a Sorozatjunkie.

A 2020-ban nyugdíjba vonult művész hangja közel háromezer alkotásban tűnik fel, az esetek egy részében narrátorként segítve a szinkronrendezőket, pályájának azonban a filmes, tévés, illetve színpadi munkái is fontos részét adták.

Az 1949-ben, Megyaszón született Orosz István az Állami Déryné Színházban indította a színészi karrierjét, majd több budapesti társulatnál, így a Józsefvárosi Színházban, a Radnóti Színpadon, valamint a Thália és Arizona Színházban is megfordult. 1983-ban a Mafilm munkatársa lett, a rendszerváltás után azonban szabadfoglalkozásúvá vált.

Munkái közül nehéz lenne egyet kiemelni, az azonban biztos, hogy a magyar film- és tévénézők nemcsak a hangjával, hanem az arcával is számtalanszor találkoztak, hiszen a Szomszédok, illetve az Angyalbőrben epizódjaiban is feltűnt, a Titanicban Joseph Bell főmérnök hangját adta, a Harry Potter-filmekben pedig műsorvezetőként, illetve rádióbemondóként zengett az orgánuma.

Elképesztően kiterjedt munkásságának állomásai itt lapozhatók végig.

