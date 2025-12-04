mesterséges intelligenciafordításirodalom
Mesterséges intelligenciával fordítottak magyarra egy regényt

2025. 12. 04. 13:21
Mateusz Slodkowski / SOPA Images / Getty Images

AI-jal fordítottak magyarra egy regényt, szúrta ki a @bookofhails nevű Instagram-csatorna. A Karácsonyi kutyulás című romantikus regény rövid ajánlója szerint „Rachel élete zsákutcába jutott. Még mindig nem dolgozta fel legjobb barátnője elvesztését, dobta a barátja, hónapok óta nem talál munkát, ráadásul közeledik az év legrettegettebb időszaka, a karácsony.”

A fordítás mesterséges intelligencia felhasználásával készült

– olvasható a könyv impresszumában. A Lucy Mitchell által írt és AI által magyarra fordított regény az Alexandra Kiadó alá tartozó Pioneer Books Könyvkiadó Kft. gondozásában jelent meg. A könyv elején közölt, fordítással kapcsolatos információ a hazai online könyvkereskedők oldalán nem található meg.

A kiadótól szerettük volna megtudni, miért döntöttek úgy, hogy mesterséges intelligenciát használnak a fordításhoz és adtak-e már ki ilyen módon fordított, más regényeket is, de cikkünk megjelenéséig még nem válaszoltak.

