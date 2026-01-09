Meghalt Kolosi Tamás Széchenyi-díjas szociológus

Hosszan tartó betegség után január 9-én, 79 éves korában elhunyt Kolosi Tamás Széchenyi-díjas szociológus, üzletember, a Líra Könyv Zrt. és a Tárki Zrt. alapító elnöke – írta meg közleményében a Líra.

Kolosi Tamás 1946 március 11-én született polgári családban. Az Eötvös Gimnáziumban érettségizett, majd az ELTE magyar-filozófia-esztétika szakára járt, ezt követően szociológus képzésben vett részt a Társadalomtudományi Intézetben, amely később első munkahelye is lett. A hetvenes-nyolcvanas években több hazai és nemzetközi összehasonlító kutatást vezetett, és már fiatalon a társadalmi rétegződés és a társadalmi egyenlőtlenségek elismert hazai és nemzetközi szaktekintélyének számított.

Úttörő szerepet játszott a többváltozós matematikai statisztikai módszerek magyarországi meghonosításában. Kutatási területei közé tartozott többek között az empirikus mérések problémája a társadalomtudományokban, az életstílus vizsgálata, valamint a polgárosodás folyamata a posztkommunista átalakulás folyamán.

1974-ben kandidátusi fokozatot szerzett, 1985-ben pedig elnyerte az MTA tudományok doktora címet. Nyolc könyve és több mint száz tudományos közleménye jelent meg.

1984-85-ben Darmstadtban volt egyetemi tanár. 1982-től az ELTE docense, 1987-től egyetemi tanára, 2014-től professor emeritusa lett. Tudományos munkásságáért és tudományszervezői tevékenységeiért 2001-ben Széchenyi-díjat kapott.

1985-ben megalapította a TÁRKI-t, a volt szocialista országok első jogilag magán intézetét, amelynek haláláig igazgatósági tagja és elnöke volt. A rendszerváltás idején Kolosi Tamás különböző vállalkozásokba fogott. 1993-ban résztulajdonosa és elnöke lett az egykori állami könyvterjesztő vállalatból létrejött Líra és Lant Rt-nek, amely vezetésével Magyarország meghatározó könyvpiaci szereplőjévé vált.

1989-90-ben Németh Miklós miniszterelnök, 1998 és 2002 között pedig Orbán Viktor miniszterelnök tanácsadója volt. Munkásságát számos szakmai elismerés kísérte, köztük a Széchenyi-díj, amelyet 2001-ben vehetett át Mádl Ferenc köztársasági elnöktől.

Kolosi Tamás az elmúlt években fokozatosan visszavonult az üzleti élettől; lányának, Kolosi Beátának adta át a cégcsoport operatív irányítását. 2020-ban Polgárnak lenni címmel készült vele életút-interjú, ebben fogalmazta meg tudományos és üzletemberi ars poeticáját:

Döntéseimben a racionalitásra törekszem, s alapvetően meghatároz egy konzervatívabb, hagyománytisztelő szemlélet. Mindig is szakmai és politikai függetlenségre törekedtem, ezt hozom magammal. A függetlenség a lelke és a mozgatója annak, amit én polgári értékrendnek nevezek

– idézi a közlemény.

Kolosi Tamást január 9-én péntek délután családtagjai körében érte a halál. Felesége, két gyermeke és két unokája mellett rengeteg barátja, és a Líra Könyv Zrt. minden dolgozója gyászolja. Temetéséről később intézkednek.

