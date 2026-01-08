béla fleckdonald trumprichard grenelltrump kennedy center
A Trump–Kennedy Center igazgatója szerint a „woke csőcselék” hibája, hogy Béla Fleck is lemondta a fellépését

Richard Grenell, a Trump–Kennedy Center igazgatója
2026. 01. 08. 15:38
Az utóbbi hónapokban sorozatban mondják le a művészek a Trump–Kennedy Centerbe szervezett fellépéseiket az intézmény átnevezése miatt. A napokban a Grammy-díjas bendzsóművész, Béla Fleck jutott ugyanerre a döntésre, amit a központ igazgatója, Richard Grenell nem hagyhatott szó nélkül – adta hírül a Far Out. A frusztrációját az X-en engedte szabadjára, ahol megírta, szerinte mi a bendzsóművész döntése mögött meghúzódó valós ok, amiről a kendőzetlen véleményét is megosztotta a nyilvánossággal.

Közvetlenül Fleckhez szólt a posztjában

Ahogy azt korábbi cikkünkben megírtuk, Fleck azzal indokolta a fellépés törlését, hogy úgy érzi, a központ átnevezése óta politikai töltetűvé vált ott színpadra lépni. Grenell azonban máshogy látja a történteket.

Te tetted ezt az egészet átpolitizálttá, aztán behódoltál a woke csőcseléknek, akik azt akarják, hogy csak a balosoknak zenélj. Ezek, akik nyomást gyakorolnak rád, csak akkor lesznek boldogok, ha a demokratákon kívül senki másnak nem játszol

– írta, majd később hozzátette, másokkal ellentétben ő nem szeretné, ha a frissen átnevezett intézmény működése politikai színezetet kapna.

Grenell azzal summázta a mondanivalóját, hogy ők olyan művészeket szeretnének vendégül látni a koncertteremben, akik ahelyett, hogy a színpadon is politizálnak, a közönség szórakoztatását tartják a legfőbb prioritásnak, attól függetlenül, hogy annak tagjai melyik táborhoz tartoznak.

Nem ez az első dühös posztja

Egyébként nem ez az első alkalom, hogy Grenell nyilvánosan is hangot ad a lemondott fellépések miatti frusztrációinak: december végén Chuck Redd dobostól akart behajtani egymillió dollárt, amiért a zenész törölte a népszerű karácsonyi programnak számító, évente megtartott szentesti koncertjét.

