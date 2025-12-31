Sorban mondják le a koncertjeiket a zenészek abban a koncertteremben, ami nemrég Trump nevét vette fel

2025 egyik legfurcsább híreként kapott szárnyra nemrégiben, hogy a Washingtonban működő, John F. Kennedy nevét viselő kulturális központ hirtelen nevet váltott, így ma már The Trump Kennedy Centernek hívják.

A változás kritikusai szerint teljesen jogellenes lépést a falak közt fellépő zenészek egy része sem vette épp jó néven: néhány napja arról írtunk, hogy a dobos Chuck Redd lemondta az éves megszokott koncertjét, ami miatt az intézmény most egymillió dolláros kártérítést követel a művésztől, most azonban jócskán bővült a lista.

A BBC témában írt cikke szerint

a jazzt játszó The Cookers most két újévi koncertjét is visszamondta,

folkénekesnő január 14-én nem lép majd színpadra, a Doug Varone and Dancers pedig áprilisban kétszer is játszott volna, de most úgy döntöttek, hogy sosem akarják többé átlépni az épület kapuját.

A The Trump Kennedy Center vezetője, Richard Grenell most kommentálta is az egyre bővülő sort: szerinte a koncertjeiket visszamondó zenekarokat és énekeseket az előző, szélsőbaloldali vezetés szerződtette, azok pedig szimplán csak megzavarodtak.