Egymillió dollárt hajtana be a Kennedy Center az előadón, aki Donald Trump miatt mondta le a szentesti koncertjét

Lemondta az évente a Kennedy Centerben tartott szentestei koncertjét a dobos Chuck Redd, amiért Donald Trump neve is rákerült az épület homlokzatára. A Guardian értesülései szerint most egy millió dollár kártérítést fizettetnének ki a művésszel az utolsó pillanatban törölt fellépés miatt. A művészeti központ igazgatója, Richard Grenell politikai színjátéknak nevezte a döntést.

Az, hogy közvetlenül a központ átnevezése miatt – ami Donald Trump elnök eme nemzeti kincs megvédéséért tett erőfeszítései előtti tisztelgés – mondta le a koncertjét az utolsó pillanatban, nemcsak intoleráns viselkedés, de rendkívül költséges is számunkra

– áll Grenell az előadónak címzett levelében.

Népszerű karácsonyi program volt

A dobos elmondta, szinte azonnal lemondta a fellépést, ahogy értesült a névváltoztatásról. Redd 2006 óta tartotta meg minden év szentestéjén karácsonyi jazz koncertjét a Kennedy Centerben, ami meglehetősen népszerű ünnepi eseménynek számított. A művész minden évben teret adott a színpadon egy szerencsés zenésztanoncnak, akinek ezáltal páratlan élményben lehetett része.

Ez az egyik oka, ami miatt szomorú vagyok, hogy le kellett mondanom az eseményt

– kommentálta a helyzetet Redd.

Az amerikai elnök nemrégiben lecserélte az 1963-ban meggyilkolt John F. Kennedy után elnevezett központ igazgatótanácsát, és, ahogy korábbi cikkünkben megírtuk, voltak, akik már gyanították, hogy a névváltoztatás is karnyújtásnyira van. Az így újonnan The Donald J. Trump and The John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts névre keresztelt központ névváltoztatása viszont a szakértők szerint nem is törvényes, hisz az igazgatótanácsnak nincs joga megváltoztatni a nevet. Erről egyedül a Kongresszus határozhat, ám ők nem hoztak ilyen irányú döntést.