A Vígszínházból való nehéz és fájdalmas távozásáról beszélt Bach Kata

Fél évvel ezelőtt, 2025 júniusában a Vígszínház közzétette: a társulatból öten a következő évadban már nem biztosan nem fognak feltűnni a színpadon.

A nevek közt Bach Katáé is felbukkant, aki tíz év után, önszántából döntött a távozás mellett. A színésznő a Deszkavíziónak adott interjújából kiderült, hogy már januárban felmondott, a döntés azonban igen nehéz volt, főleg, hogy férje, Wunderlich József a maradás mellett döntött.

Évekig otthonomnak éreztem a Vígszínházat. Csak úgy tudtam otthagyni, ha közben arra gondoltam, hogy ezzel együtt a színészetet is elhagyom. Ez mutatja azt, hogy mennyire megszoktam már a társulati tagságot, elképzelni sem tudtam, hogy mi lesz. Józseffel mi a Vígszínháznak köszönhetjük egymást, a mi közös történetünk is onnan indult, és ez csodálatos időszaka volt az életünknek

– mondta, majd arról beszélt, hogy fizikailag rosszul érezte magát, főleg, hogy az igazgató egyértelműen jelezte neki: nem szeretne már vele dolgozni.

A témában Wunderlich is megszólalt, aki szerint felesége végső döntését

megelőzte egy elég hosszú vergődés, hogy ezzel a helyzettel mit lehet kezdeni; hogyan lehet maradni méltósággal és jó érzéssel, ugyanakkor hogyan lehet elmenni méltósággal és jó érzéssel? És igazság szerint itt nem is annyira a szakmai méltóságról van szó szerintem, hanem az emberi méltóságról.

A színész hozzátette: