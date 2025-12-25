„Az ajándékozás ugyanazokat az agyi áramköröket aktiválja, mint a jó szex”

„A karácsony messze több, mint egy jó zabálás. Illetve van, akinek messze több, van, akinek messze kevesebb. A Föld lakosságának körülbelül a harmada ünnepel ilyenkor és mindenki máshogy csinálja. A gyökerei a kereszténység előttre nyúlnak vissza. A téli napfordulóig minden nap egyre csökken a fény mennyisége, ami december 21-én éri el a mélypontját, világszerte ebben az időszakban tartják a fény ünnepét. A karácsony elsődlegesen a fényhez kapcsolódott, aztán a közösséghez, az evéshez és az ajándékozáshoz.”

Az ünnep legfontosabb motívuma a fény – amikor elkezd sötétedni, egyre kevesebb világosság éri a szemünket, egyre kevesebb melatonin termelődik, egyre fáradtabbak, punnyadtabbak leszünk, és beköszönt a seasonal affective disorder, tehát a szezonális depresszió, ami már a természeti népeknél is jelen volt. Az emberek magányosnak érzik magukat, szoronganak, bizonytalanok, és erre a világ legtöbb pontján ugyanazt a választ adták: ünnepeljük a sötétséget fénnyel, gyújtsunk tüzeket és világítsunk ki mindent!

Kissé sarkosan fogalmazva tehát a karácsonyi égősorok fényének hatására több melatonin termelődik a szervezetünkben, vagy legalábbis emlékeztetjük rá magunkat, hogy egyszer majd újra kisüt a Nap. Ez a hormon szabályozza az alvásciklusainkat, és anélkül hat az életünkre és a karácsonyunkra, hogy érdekelné, tudunk-e a létezéséről vagy sem. Habár a fényt más kultúrákban is ünneplik, a karácsony elsősorban keresztény ünnep, amelynek a különböző elemei – például szűznemzés, angyali üdvözlet, betlehemi királyok – mélyítik a hitet és erősítik a csoport összetartozását, még ha évről évre egyre kevesebbeknél is.

A fenti bevezetőt Szász Máté neurobiológus adta, a SYNLAB Magyarország Sport Diagnosztika szakmai igazgatója, aki abban segített eligazodni, mi zajlik a szervezetünkben mikroszinten a szeretet ünnepén.

„A boomerek generációjának körülbelül a 80 százaléka még az ezredforduló környékén masszívan hitt a karácsony keresztény hithez kapcsolódó elemeiben. A millenárisoknál ez az arány 30 százalék körüli. Nagyon jól látható, hogy az egész karácsonyi kultúrkörből a vallási és a hitbéli elem elkezd kimosódni. Ez azért probléma, mert az egész átalakult egy kereskedelmi fesztivállá, ami magával hozott egy nagyon komoly idegrendszeri változást” – mondja Szász Máté, aki a plázákban hallott, végtelenített karácsonyi lejátszási listák hatásaitól egészen a szentestén átadott ajándékokig részletezte, mi történik ilyenkor az agyunkban és az idegrendszerünkben.

Mikulássapkás fekete mágia

November elejétől kezdve karácsonyi dallamokat játszanak a bevásárlóközpontok, és amint sikerült eladni a halloweeni tököket és Sikoly-maszkokat, a boltok polcain megjelennek a mikulások, rénszarvasok, csillámporral díszített hópelyhek, és Mariah Carey minden utcasarkon minket akar.

Ennek Szász Máté szerint a dallamtapadáson kívül számos egyéb következménye van, de előbb az okok: