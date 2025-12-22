Kultúra
Chris Rea pályafutása képekben
74 éves korában meghalt Chris Rea, aki Angliában született egy ír-olasz családba. Fiatalon fizikai munkát végzett, többek között apja fagylaltgyárában, újságírói pályán is gondolkodott, de végül a zene mellett döntött, ennek köszönhetjük az olyan slágereket, mint a Driving Home for Christmas, az On the Beach vagy a Road to Hell. Képgalériánkban az énekes-gitáros pályafutásának emlékezetes pillanatait idézzük fel.
