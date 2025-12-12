krasznahorkai lászlóstockholmiskola
Stockholmi iskolába látogatott el Krasznahorkai László

24.hu
2025. 12. 12. 20:19
Krasznahorkai László péntek délelőtt egy stockholmi iskolában járt a szerző hivatalos Facebook-oldala szerint, mégpedig a város jórészt menekültek lakta külterületén, Rinkeby-ben járt egy iskolában. A poszt szerint Krasznahorkai

nagyszerű beszélgetésbe elegyedhetett az ott tanuló s igazán elragadó diákokkal, akik előtte Szent Lucia napjára készülvén egy csodás előadással, majd egy a rajzaikból összeállított saját életükről szóló filmmel, végül tömérdek ajándékkal kedveskedtek neki.

Kiknek mondott köszönetet Krasznahorkai?

Szerda délután Stockholmban vette át irodalmi Nobel-díját Krasznahorkai László. Az író még december 8-án vasárnap mondta el ünnepi beszédét – amelyet a Magvető pedig azóta könyv formában is kiadott (teljes terjedelmében itt lehet elolvasni).

Ebből a cikkünkből pedig az is kiderül, kiknek köszönte meg a díjat Krasznahorkai.

